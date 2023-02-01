Кіносценарій «Стефа» одеситки Ксенії Заставської здобув 9-у перемогу

З Нью-Йорку (США) надійшла до Одеси радісна звістка: одеська письменниця Ксенія Заставська (Оксана Присяжнюк) здобула перемогу на конкурсі кіносценаріїв. Її «Steph» («Стефа») отримала дев’яту перемогу, й другу у цьому році, не враховуючи інших відзнак.

Кореспондент Одесса News сконтактував з письменницею, щоб привітати з перемогою.

«Я ще влітку минулого року вже вигравала у Нью-Йорку, відразу у двох номінаціях, але тоді був кінофестиваль, де представляли вже готові фільми, а також були і сценарії. Тоді ж влітку я подала сценарій «Стефа» на сценарний конкурс у Нью-Йорку, тобто там розглядалися лише сценарії різних жанрів і з усього світу».

«За якими критеріями журі оцінює представлені на конкурс роботи?», — запитав кореспондент.

«Брати участь у суто сценарних перегонах завжди важче. Оцінюють роботи дуже відомі і фахові американські сценаристи. Тобто, окремі оцінки виставляють за діалоги, за структуру, за темп, навіть є оцінки за комерційний потенціал та таке інше. Ще така цікава річ, що тут критикували діалоги в моїх сценаріях. А тепер на міжнародних конкурсах найвищі оцінки я отримую саме за діалоги. Це трохи комічно тепер виглядає».

Коли письменниця ризикнула спрямувати сценарій «Steph» на кілька конкурсів, «я не розраховувала на таку величезну кількість перемог. По-перше, навіть ініціатива подачі на закордонні конкурси належала моїм друзям, які прочитали цей сценарій в Канаді. Він тоді вразив їх. По-друге, я вважала, що коли зі всіх подач буде одна маленька нагорода — це вже буде перемогою для мене».

Чи радіє Ксенія Заставська своїм перемогам? На це запитання письменниця відповіла: «Я радію перемогам сценарію «Актриса». Їх мало. А от до величезної кількості перемог сценарію «Стефа» неоднозначно ставлюся. Я досі, коли хочу внести якісь виправлення, плачу. Ні, радощів від перемог саме цього сценарію немає. Є бажання достукатися до світу і показати їм всі жахи нашої війни. Іноді мені здається, що світ глухий і сліпий, і там не бачать жорстокості нашої війни. Цей сценарій — мій біль, бо він про мене, про мою подругу, про багатьох з нас… Я кілька разів намагалася розпочати писати роман за цим сценарієм, але емоції заважають і я не можу».

«Чи приносить участь у міжнародних конкурсах користь чи досвід? Так, досвід дуже цікавий. Є поради, до яких я дослуховуюсь. Я отримую мало зауважень, але ті, які отримую, є корисними для мене. Є речі, за які дуже хвалять і я розумію, що саме це в мене виходить гарно. Є пропозиції — я їх теж розглядаю. А іноді судді просто намагаються допомогти. Наприклад, пишуть і дарують синопсиси та логлайни (короткі описи сценарію), вчать, як правильно писати листи-звернення до американських продюсерів, щоби ті не відмовили… Багато цікавого є на конкурсах», — розповідає кіносценаристка.

«А чи бували на якихось конкурсах невдачі?»

«Так, іноді і програю. Не завжди цей сценарій виграє. Було таке, що не вистачило 0,10 балів до проходження відбору, хоча оцінки були дуже високі, але ж і конкуренція висока. Був випадок, коли суддя написав, що сценарій нереалістичний і такого не може бути. Тобто, буває різне. В цілому, цікаві і корисні всі відгуки», — продовжила бесіду Ксенія.

«Пані Ксеніє, так коли ж зйомки?». Одеситка, загадково посміхаючись, сказала, що я не перший, кого цікавить це питання.

«Часто мене питають, коли зйомки? Лишилося кілька результатів конкурсів, після чого я підпишу договір. Я вже знаю, з якою кінокомпанією буде цей договір. Є команда однодумців. До моменту завершення всіх конкурсів, за правилами, я не маю права цього робити. Щодо самих зйомок — зараз війна і в Україні взагалі не фінансується кіно. Тому сьогодні я не можу сказати, яким довгим чи швидким буде шлях фільму за сценарієм «Стефа» до глядача, але точно знаю, що він буде».

Як повідомляла Одесса News, в січні 2023 року в столиці Туреччини Анкарі відбувся показ історичної драми «Щедрик», знятого за сценарієм одеської письменниці Ксенії Заставської.

Фото з особистого архіву Оксани Присяжнюк

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