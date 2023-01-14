Чому в США вважають сценарії Ксенії Заставської гідними перемоги, а в Україні — ні

Сценарій одеської письменниці, кіносценаристки Ксенії Заставської «Актриса» став переможцем у Голлівудському сценарному конкурсі.

Кореспондент Одесса сконтактував з талановитою письменницею, щоб привітати з черговою перемогою і довідатись про цей конкурс.

«Це друга перемога сценарію «Актриса» на міжнародних конкурсах. Крім того, його було визнано фіналістом на фестивалі у Лас-Вегасі. Сценарій присвячено всім вимушеним вигнанцям із СРСР. Події відбуваються у так званих таборах ДіПі (з англ. Displaced Persons, скорочено: D.P., а в трансліті: Ді-Пі — табори біженців., — ред.) у Мюнхені після Другої світової війни. Там знаходилися люди різних національностей і з різних причин. Мене надихнула на написання цього сценарію доля актриси Віри Левицької. Коли почала цікавитися тим, як жили люди в тих таборах і чому там опинялися, зрозуміла, що доля кожної людини — окрема історія і окрема трагедія. Довгий час цих людей радянська пропаганда називала зрадниками. Мені хотілося реабілітувати їх», — розповіла Ксенія Заставська.

За словами письменниці, «сценарій побудовано таким чином, що події у ДіПі переплітаються із спогадами головної героїні — талановитої театральної актриси. Перед глядачем постає їсторія її життя: тріумф, сподівання, кохання, розчарування. За недовгий період історичних змін і війн з 1939 до 1946 року повністю змінюється свідомість головної героїні. Коли я перекладала сценарій і знову його перечитувала, то зрозуміла, що з початком війни він став актуальним. Було відчуття, що я описала події сьогодення.

На запитання нашого кореспондента, чому за сценарієм «Актриси» досі не знято кінострічку, адже він не поступається «Щедрику», який з успіхом розпочав своє кінопрокатне життя, Ксенія Заставська відповіла, що «так, сьогодні я читаю багато схвальних відгуків про фільм «Щедрик». Я впевнена, що сценарій «Актриса» не поступається «Щедрику». Тим більше, що саме у сценарії «Актриса» я торкаюся теми, про яку в Україні не знято жодного фільму. Прикро, що двічі сценарій «Актриса» перемагав у конкурсах Держкіно і двічі не отримував фінансування, бо теми нашого минулого не були популярними. Цікаво, чому в США вважають цей сценарій гідним перемоги, а в Україні — ні?»

Сценарій був написаний у 2017 році для української актриси Наталії Васько.

Наталія Васько

Чому саме для неї? -«Ми познайомилися з Наталією, почали спілкуватися і я зрозуміла, наскільки вона цікава і глибока людина. Я відчула, що талановита актриса може зіграти будь-яку роль, але постійно знімається в одному амплуа. Крім того, вона має доволі вишукану зовнішність, є портретна схожість з Вірою Левицькою, є схожість з чудовими голлівудськими актрисами».

Як повідомляла Одесса News, українсько-польська історична драма «Щедрик», знята за сценарієм одеської кіносценаристки Ксенії Заставської, за перший тиждень прокату зібрала майже 1,1 млн грн.

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