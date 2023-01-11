Кінодрама «Щедрик» одеської сценаристки за тиждень прокату зібрала понад 1 млн грн

Українсько-польська історична драма «Щедрик», знята за сценарієм одеської кіносценаристки Ксенії Заставської, за перший тиждень прокату зібрала майже 1,1 млн грн.

Про це повідомляють 10 січня на сторінці проєкту у Facebook.

Відзначається, що за цей час картину переглянуло понад 8 тис. глядачів.

«Пройшов перший вікенд прокату стрічки «Щедрик». І ми маємо чудові результати, якими хочемо поділитись. Наш фільм вже побачили 8 011 глядачів, а бокс-офіс склав — 1 097 964 грн!», — говориться в інформації.

Як повідомляла Одесса News, прем’єра «Щедрика» відбулася в українських кінотеатрах 5 січня.

У картині показано долі української, польської та єврейської сімей, які проживають під одним дахом під час подій, що відбувалися в Станіславові (нині Івано-Франківськ, — ред.) під час Другої світової війни. Для відтворення історичної дійсності Ксенія Заставська консультувалася з істориками та краєзнавцями.

Ксенія Заставська

«Українська родина приймає до себе дітей, батьки яких стали жертвами окупантів, і самовіддано оберігає їх, наче власну донечку Ярославу. Дівчинка понад усе мріє примирити весь світ завдяки українському «Щедрику», який намагаються стерти з її пам’яті. Але слова святкової пісні ведуть до світла в суцільному мороці німецького й радянського поневолення», – йдеться в описі фільму.

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