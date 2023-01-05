Фільм «Щедрик» за сценарієм одеської сценаристки впевнено крокує світом

На екрани країни виходить історична драма «Щедрик», сценарій до якої написала одеська письменниця і сценаристка Ксенія Заставська.

Як повідомила кореспонденту Одесса News Ксенія Заставська, «спочатку фільм побачили глядачі Польщі, Литви, США, Канади. Фільм було показано на кількох фестивалях. Головний приз стрічка отримала у Нігерії, де було підкреслено, що жюрі відзначає роботу сценаристки і режисерки. Пройшли два допрем‘єрні покази в Івано-Франківську і Львові. Сьогодні, 5 січня, день прем‘єри у Києві».

«Ідея написання сценарія виникла вісім років тому, коли одна моя знайома спробувала переконати мене, що немає української культури, історії і нації. Я зрозуміла, що треба відповісти. Тоді почула «Щедрик» і подумала, що це і є відповідь: пісня, слова якої написані в ті давні часи, коли Новий рік зустрічали навесні, і яка у чудовій обробці Миколи Леонтовича відома у всьому світі, то ми ніяким чином не є штучно-створеною нацією», — сказала письменниця.

На запитання нашого кореспондента, наскільки реалістичний цей сюжет, Ксенія Заставська відповіла: «Сам сюжет вигаданий, але базується на історичних фактах. Головна героїня почула колись перше виконання «Щедрика», який полонив її серце. Цю любов до пісні вона пронесла через життя і передала своїй донечці Ярославі. Дівчинка вважає «Щедрик» своєю молитвою, яка здатна змінити світ і зробити його добрішим».

«Події фільму відбуваються у місті Станіславові ( сьогодні Івано-Франківськ) у 40-х роках минулого століття. В старовинному домі, який символізує Україну, щасливо живуть три родини — українська, польська, єврейська. Їхнє життя руйнують радянські та нацистські окупаційні режими», — повідомила талановита кіносценаристка.

Ксенія Заставська

«Під час написання сценарію гадки не мала, що історія знову повториться. На жаль, знову на нашій землі йде війна. Знову страждає мирне населення і українські діти ховаються по підвалах і бомбосховищах, — сказала Ксенія Заставська. — Коли я писала сценарій, то багато спілкувалася з істориками, читала літературу того часу, намагалася максимально достовірно передати всі події».

«Як і головна героїня, я мала на меті прибрати всі історичні непорозуміння між народами, які ще лишилися, тобто зробити світ добрішим», — розповіла нашому кореспонденту Ксенія Заставська.

Як визнає письменниця, «сценарій свого часу викликав зацікавленість багатьох кінокомпаній. Всі, хто його читали, плакали. Фільм знімали без моєї участі, але я вдячна режисерці Олесі Моргунець-Ісаєнко за роботу над фільмом. Вважаю, що стрічка нікого не залишить байдужим. Наразі мені невідомо, чи планується показ за участю знімальної групи в Одесі.

Довідково. Кошторис фільму «Щедрик» становить майже 2 млн доларів. Половину суми надало Міністерство культури та інформаційної політики, інша частина – приватні інвестиції польської та українських компаній.

Як повідомляла Одесса News, Ксенія Заставська у 2022 році стала переможницею 7 міжнародних конкурсів і фестивалів.

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