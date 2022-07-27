Одесский бодибилдер продолжает собирать международные награды

Одессит Владимир Сытник продолжает собирать международные награды в таком виде спорта, как бодибилдинг.

Об этом сообщает «Одесса. Официально» на Telegram-канале.

Отмечается, что в прошлом году наш земляк выиграл любительскую Олимпию в Испании, а на днях удачно начал новый сезон в Финляндии.

В этой стране, где проходил турнир «IFFB Pro Qualifier Finland», Сытнику не было равных в категории «Men’s Physique Open Class E» (Класс «Е» – это ростовая категория участников, которые должны быть не ниже 180, но не выше 183 сантиметров).

В разговоре со спортивным корреспондентом Odessa.Online Владимир Сытник, который уже более трёх лет живёт в Германии, признался в том, что свою победу он посвящает родной Украине, гордится тем, что он – украинец и надеется на скорейшее окончание войны в в нашей стране.

Как сообщала Одесса News, культурист из Черноморска Олег Борзенко стал победителем турнира по бодибилдингу «Joe Weider’s Olympia Amateur» в декабре 2021 года в Индии.

Фото: Odessa Online

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