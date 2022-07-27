Насколько эффективна для квартиры или частного дома вентиляция с рекуперацией

Сегодня многие собственники жилья задумываются о том, как сделать свой дом максимально энергоэффективным. К распространённым методам уменьшения теплопотерь можно отнести установку герметичных окон, утепление стен и крыши, а также монтаж вентиляции с рекуператором.
Проанализируем эффективность рекуперации тепла, а также особенности выбора и установки таких систем вентиляции.
Преимущества систем вентиляции с рекуперацией
Обычная вентиляция сбрасывает вытяжной воздух тёплым, и закачивает холодный воздух в помещения (или нагревает его, но с помощью ТЭНов). Это заметно увеличивает теплопотери здания, а также расход на отопление и подогрев притока.
Принцип работы рекуператора позволяет аккумулировать тепловую энергию вытяжного воздуха и передавать её приточному. Поэтому главными плюсами приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла можно считать уменьшение теплопотерь через вытяжку, а также экономия затрат на подготовку воздуха перед подачей в помещения.
Как выбрать вентиляцию с рекуперацией тепла
Основными критериями для выбора вентиляции будут:
- Производительность вентиляционной установки: должна удовлетворять требованиям чистого воздуха по объёму помещений и количеству людей.
- Двигатели вентиляторов: тип, регулировка скорости, уровень шума и т.п.
- Тип теплообменника в рекуператоре, конструкция и габариты прибора.
- Способ монтажа и внешний дизайн корпуса.
- Надёжность производителя.
Особенности вентиляции с рекуперацией тепла
Система рекуперации может представлять собой набор модулей или моноблок. В зависимости от проекта, оборудование устанавливается на стене, потолке, полу или крыше.
Принцип работы рекуператора и вентиляционной системы в целом определяют функционал и эффективность рекуперации тепла. То есть, для получения КПД 97%, важно не только купить хороший прибор, но и создать грамотную вентиляционную систему частного дома. Также на этот показатель влияют скорость воздухообмена и разница температур на улице/в доме.
Вне зависимости от производителя, система вентиляции с рекуперацией конструкционно состоит из:
- блока управления;
- рекуператора воздуха;
- датчиков влажности/температуры;
- осушителей/увлажнителей воздуха;
- фильтров разной степени очистки;
- воздуховодов и вентиляторов;
- поглотителей шума,
- узлов нагрева;
- дополнительного оборудования.