Насколько эффективна для квартиры или частного дома вентиляция с рекуперацией

Сегодня многие собственники жилья задумываются о том, как сделать свой дом максимально энергоэффективным. К распространённым методам уменьшения теплопотерь можно отнести установку герметичных окон, утепление стен и крыши, а также монтаж вентиляции с рекуператором.

Проанализируем эффективность рекуперации тепла, а также особенности выбора и установки таких систем вентиляции.

Преимущества систем вентиляции с рекуперацией

Обычная вентиляция сбрасывает вытяжной воздух тёплым, и закачивает холодный воздух в помещения (или нагревает его, но с помощью ТЭНов). Это заметно увеличивает теплопотери здания, а также расход на отопление и подогрев притока.

Принцип работы рекуператора позволяет аккумулировать тепловую энергию вытяжного воздуха и передавать её приточному. Поэтому главными плюсами приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла можно считать уменьшение теплопотерь через вытяжку, а также экономия затрат на подготовку воздуха перед подачей в помещения.

Как выбрать вентиляцию с рекуперацией тепла

Основными критериями для выбора вентиляции будут:

Производительность вентиляционной установки: должна удовлетворять требованиям чистого воздуха по объёму помещений и количеству людей. Двигатели вентиляторов: тип, регулировка скорости, уровень шума и т.п. Тип теплообменника в рекуператоре, конструкция и габариты прибора. Способ монтажа и внешний дизайн корпуса. Надёжность производителя.

Особенности вентиляции с рекуперацией тепла

Система рекуперации может представлять собой набор модулей или моноблок. В зависимости от проекта, оборудование устанавливается на стене, потолке, полу или крыше.

Принцип работы рекуператора и вентиляционной системы в целом определяют функционал и эффективность рекуперации тепла. То есть, для получения КПД 97%, важно не только купить хороший прибор, но и создать грамотную вентиляционную систему частного дома. Также на этот показатель влияют скорость воздухообмена и разница температур на улице/в доме.

Вне зависимости от производителя, система вентиляции с рекуперацией конструкционно состоит из:

блока управления;

рекуператора воздуха;

датчиков влажности/температуры;

осушителей/увлажнителей воздуха;

фильтров разной степени очистки;

воздуховодов и вентиляторов;

поглотителей шума,

узлов нагрева;

дополнительного оборудования.