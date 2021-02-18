Скільки тої зими: подбати про купальник із магазину «Спорт Онлайн» треба у лютому

Хто не думає взимку про літо, не мріє поніжитися на пляжі, зануритися в освіжаючі хвилі моря … При цьому виглядати яскраво, ефектно і комфортно.

Інтернет-магазин «Спортонлайн» вже зараз пропонує подумати про літній відпочинок.

Тут запропонують товари перевірених торгових марок України та Євросоюзу. Деякі з них вже завоювали популярність. Секрет не тільки у співвідношенні ціна\якість. Інтернет-магазин sportonline поряд з товарами середнього цінового сегмента пропонує варіанти найбільш просунутих в своїх напрямках торгових марок.

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Останнім часом все більшої популярності набирає модель купальник суцільний. Такі купальники допомагають створити більш оригінальні і цікаві образи для дівчат.

Щоб бути найяскравішою на пляжі, зверніть увагу на такі головні тренди суцільних купальників сезону-2021:

Асиметричний крій. Моделі з оголеним плечем або незвичайним вирізом Це пік популярності.

Суцільні купальники з воланами. Вони дозволяють дівчині створити ніжний романтичний образ. Волани використовується часто на плечах, у зоні декольте, щоб візуально збільшити груди.

Обробки намистинами — новинка серед аксесуарів суцільних купальників. Додадуть вашому образу пікантності.

Моделі в смарагдових тонах і з відтінками марсала, хакі. Вони зараз стають досить виграшними за рахунок своїх глибоких і соковитих кольорів.



Інтернет—магазин пропонує купальники яскраві, барвисті, в різних принтах і відтінках, як для молодих дівчат, так і для жінок середнього віку, як для пляжу, так і для басейну, занять спортом.

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