В концерт-холле «Одесса» выступят лучшие в Украине специалисты по маркетингу

20 февраля в концерт-холле «Одесса» пройдёт самая полезная конференция для бизнеса: DigitalConf — маркетинг и тренды в Интернет-рекламе.

На конференции выступят лучшие специалисты Украины: Андрей Федорив, Андрей Шатырко, Сергей Глущенко, Борис Гуртовой из Киева, Влад Ясько из Харькова и другие.

Участникам конференции предложат нетворкинг и бизнес-знакомства, подарки КАЖДОМУ участнику от 500 грн и выше, кофе-брейк с десертами и напитками, вкусные дегустации от партнёров, ланч и ужин со спикерами, профессиональный ведущий, фото/видеосъёмка, шоу-программа, экспо-зона и полноценная выставка, подарки от спонсоров и партнеров на более чем 300.000 грн.

Это и многое другое на DigitalConf.

Дата и время проведения: 20 февраля, с 09:00 до 19:00.

Место проведения: Концерт-холл «Одесса».

Подробности на сайте: @digitalconf_odessa