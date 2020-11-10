Алексей Абасов о сфере коммерческой недвижимости

Первый вопрос, который следует задавать себе при желании инвестировать в ту или иную сферу, это не точка входа в проект, а понимание того, как инвестор будет выходить из бизнеса, проще говоря — продавать его.

Украина не хвастает полностью адаптированным законодательством под международный рынок, а лишь на этапе прохождения этого пути.

Доходные дома с компанией управленцем

Не мало говорилось о доходных домах, и трудно добавить сюда что-то новое, но каждый инвестор, по мнению Алексея Абасова, должен понимать, что если объём инвестиций мал, следует избежать инвестиции в этот бизнес.

Привлекательными для международных инвесторов будут объекты, количество апартаментов которых может насчитывать не менее 500 и лучше небольших размеров. Небольшой размер апартаментов предоставит возможность избежать риск иметь небольшую вакантность с высоким доходом, на которые сразу обращают своё внимание фонды, а также международные инвесторы.

Небольшие торговые центры в регионах, имеющие от 3 до 7 арендаторов

Маленькие торговые центры имеют большой спрос в таких странах, как Германия (супермаркеты «Lidl», «Aldi» и прочие), или Польша, в которой не редко основными арендаторами являются продуктовый супермаркет, бутик, бакалея или аптека. Именно небольшие ТЦ могут похвастаться лучшей адаптацией под кризис, имея предпочтительно долгосрочные договора. Люди никогда не перестанут покупать продукты питания, периодически болеть или иметь желание по доступной цене купить для детей школьные принадлежности.

Правильная организация операционных расходов даёт возможность для отличной доходности, которая привлечёт за собой международных инвесторов.

Коливинги — проживание вместе

Для многих стран мира эта ниша уже давно на слуху, однако в Украине свой спрос она пока ещё наращивает.

Психологические проблемы людей (одиночество — как одна из самых частых), заставляет людей идти навстречу друг другу, чтобы избавиться от немалого количества проблем и расстройств. Нужно подчеркнуть, уточняет Abasov Oleksii, что когда правительство обратит внимание на жилой фонд общежитий, которые не подверглись реконструкции с момента постройки, избавит их от налоговых льгот, именно такой продукт. как коливинг, откроет новые шансы для привлечения инвесторов и избавит от проблемы студенческого жилья.

Это опять же сделает сферу более привлекательной для международных инвесторов. Студенческие общежития и кампусы пользуются большой популярностью в Европе, например, в Англии. Места для жизни студентов будут создаваться под соблюдением адаптированных норм под современное, послевирусное время.

Гибкие офисы с отделкой

Условия аренды затронёт новое время и удалённая работа.

В замену долгосрочным контрактам появится востребованность к гибкой аренде, и гибким офисам (flex-office). Арендный рынок обретёт большую динамику роста. Стандартом предложения станут офисы, которые полностью смогут принять арендаторов и при этом будут оснащены технологическими и инфраструктурными функциями с возможностью трансформации помещения.

Складские помещения

Количество онлайн продаж в будущем, поясняет Aleksej Abasov, будет только расти; за счёт того, что инвестиции в строительство куда меньше, чем в такие объекты, как офисы или торговые центры, создавать портфели складской недвижимости с высокой доходностью для хорошего выхода в будущем.

Space-as-a-service — функциональное офисное пространство

Во избежание мучительных поездок к юристам, бухгалтерам или маркетологам — люди всё меньше хотят снимать офисы.

Акцент внимания смещается с квадратных метров на сопутствующие услуги, которые арендодатель должен предоставить своему арендатору в одном месте. Многофункциональность таких офисных помещений будет пользоваться большим спросом.