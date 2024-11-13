Фільм «БожеВільні» одеської сценаристки Ксенії Заставської зібрав майже 3,5 млн грн

Касові збори української ігрової стрічки «БожеВільні» режисера Дениса Тарасова, знятої за сценарієм одеськї кіносценаристки, письменниці Ксенії Заставської (Оксани Прияжнюк) після другого вікенду прокату сягнули 3 422 305 гривень.

Про це повідомляє Державне агентство України з питань кіно.

«Кількість глядачів досягла 21 149. Ці результати свідчать про важливість для українців пізнавати та переосмислювати свою історію, зокрема, темні сторінки, де тінь каральної психіатрії впливала на долі людей», — йдеться у повідомленні.

Фільм створено за підтримки Держкіно та компанії ТОВ «Спільна Перемога Продакшн».

Одесса News повідомляла, що сценарій «Ever After» — «Віддалені наслідки» — одеситки Ксенії Заставської, написаний у співавторстві з київською журналісткою Наталею Твердохліб, здобув перемогу на кінофестивалі Tokyo Cinema Awards в Японії у номінації «Найкращий сценарій короткометражного фільму».

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