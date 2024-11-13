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  3. Фільм «БожеВільні» одеської сценаристки Ксенії Заставської зібрав майже 3,5 млн грн

Фільм «БожеВільні» одеської сценаристки Ксенії Заставської зібрав майже 3,5 млн грн

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Касові збори української ігрової стрічки «БожеВільні» режисера Дениса Тарасова, знятої за сценарієм одеськї кіносценаристки, письменниці Ксенії Заставської (Оксани Прияжнюк) після другого вікенду прокату сягнули 3 422 305 гривень.

Про це повідомляє Державне агентство України з питань кіно.

«Кількість глядачів досягла 21 149. Ці результати свідчать про важливість для українців пізнавати та переосмислювати свою історію, зокрема, темні сторінки, де тінь каральної психіатрії впливала на долі людей», — йдеться у повідомленні.

Фільм створено за підтримки Держкіно та компанії ТОВ «Спільна Перемога Продакшн».

Одесса News повідомляла, що сценарій «Ever After» — «Віддалені наслідки» — одеситки Ксенії Заставської, написаний у співавторстві з київською журналісткою Наталею Твердохліб, здобув перемогу на кінофестивалі Tokyo Cinema Awards в Японії у номінації «Найкращий сценарій короткометражного фільму».

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