Песня воскресенья на Одесса News: Роман Скорпион, «А в моїм серці музика грає»

Украинский певец Роман Скорпион нынешним летом презентовал на своём канале в YouTube клип на песню «А в моїм серці музика грає» о настоящей любви, от которой поёт душа.

Скорпион отметил, что новая композиция не похожа на остальные песни из его репертуара. Певец признался, что «давно хотел изменить вектор звучания» и эта композиция станет в этом «точкой отсчёта».

«Этой песней я хочу подчеркнуть главное – нужно уметь слушать себя и своё сердце, потому что оно является ключом к нашему счастью и сделать хуже нам точно не желает», – отметил артист.

По словам Романа, изначально песня звучала совсем иначе, «но однажды утром я проснулся и в моей голове звучала совершенно другая мелодия, которая была идеальным воплощением того, что я хотел передать в этой песне. Так и появилась песня, которую вы сейчас можете услышать», – сказал Скорпион.

Режиссёром видеоработы стал Антон Пильноватых.

Наша любов – це не спонтанність

Розцвітає, як весна.

Довіряти з тобою навчились

Без довіри любові нема.

І заграла музика в серці,

Заспівала душа моя.

А в моїм серці музика грає

І душа співає пісні,

Ніхто у світі так не кохає,

Як кохаєм з тобою ми.

А в моїм серці музика грає

І душа співає пісні,

Ніхто у світі так не кохає,

Як кохаєм з тобою ми.

Роками шукали щастя в прохожих.

Де ж ти, доле? Де ж ти? Де?

Але серцю любить не прикажеш

Поки не знайде щастя своє.

І заграла музика в серці,

Заспівала душа моя.

А в моїм серці музика грає

І душа співає пісні,

Ніхто у світі так не кохає,

Як кохаєм з тобою ми.

А в моїм серці музика грає

І душа співає пісні,

Ніхто у світі так не кохає,

Як кохаєм з тобою ми.

Скорпион родился 9 ноября 1990 в городе Николаеве Львовской области в многодетной семье. После смерти матери артист стал старшим в семье, поэтому заменил родителей для четырёх братьев и двух сестёр. Его отец пропал без вести.

В 2017 году певец выпустил первый альбом «Поцілую тебе». В 2021 году записал совместную песню с украинской певицей Тоней Матвиенко «Я нікому тебе не віддам». В YouTube клип на эту композицию собрал 15 млн просмотров.

Песней прошлого воскресенья на Одесса News была нежная и чувственная баллада в стиле bossa nova «Шикарный город» одесского певца Феликса Шиндера.

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