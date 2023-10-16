600 дней войны: Оккупанты получили задачу до конца года занять всю Донецкую область

Начались шестисотые сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины. Российские оккупанты установили для себя новую дату полного захвата Донецкой области.

Об этом в эфире «Українського радіо» рассказал начальник городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш.

«Они поставили очередную дату выхода на административные границы Донецкой области. Теперь это 31 декабря. То есть до конца года им поставлена задача выйти на админграницы Донецкой области», – заявил Барабаш.

По словам главы Авдеевской ГВА, россияне понимают, что в случае оккупации Авдеевки им будет проще дойти до Покровска Донецкой области и других населённых пунктов. Поэтому для них важно «взять высоты» города.

«Стратегически Авдеевка важна потому, что она очень близка к Донецку. Между крайними улицами Авдеевки и Донецка не более 6 км. И самое главное, что это стратегическая высота. Вся Авдеевка и большинство территорий вокруг – это господствующие высоты, и именно поэтому для нас это важно. Почему для них это важно? Они желают захватить эти высоты. Не дать возможности нам контролировать очень серьёзный участок возле Донецка. Это более 50 км линии фронта», – пояснил он.

Барабаш добавил, что ещё одна задача россиян – отвлечь внимание и не дать возможности перебросить украинские силы на другие направления, где у оккупантов проблемы.

«Но наша линия обороны как стояла, так и стоит. Ни одной стратегической высоты им не удалось взять», – подытожил глава ГВА, напомнив, что занять Авдеевку россияне пытаются с 2014 года.

По оперативным данным Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 16 октября, «Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах».

Отмечается, что в течение вчерашнего боевого дня в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Таврия» на Авдеевском направлении враг при поддержке авиации вёл безуспешные штурмовые действия в районах населённых пунктов Авдеевка, Керамик, Степное, Тоненькое, Северное Донецкой области. Здесь наши воины отразили более 15 атак врага.

Одесса News информировала, что в рамках рабочей поездки в Одесскую область 13 октября Президент Украины Владимир Зеленский посетил госпиталь, где лечатся украинские защитники, раненые во время боёв с российскими оккупантами на Херсонщине.

На главном фото бойцы 24-й ОМБр имени короля Данила.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy