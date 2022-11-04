В НАК «Нафтогаз України» вновь кадровые перетасовки

Кабинет Министров Украины своим решением от 1 ноября 2022 года удовлетворил заявление председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко об увольнении.

Сообщается, что Витренко возглавлял компанию с конца апреля 2021 года.

Как заявил Витренко в конце своего последнего рабочего дня в компании, информирует пресс-служба Нафтогаза, «надеюсь, что моё увольнение ускорит назначение наблюдательного совета. Это важно для компании и для страны, поскольку наблюдательный совет может стать драйвером корпоративной трансформации и даже трансформации всей отрасли. Кроме команды, у компании есть положительная репутация среди международных партнёров, а это сейчас важно для победы и восстановления Украины», — сказал Витренко.

Он поблагодарил сотрудников компании за результаты, которых удалось достичь за время, которое он возглавлял компанию. В частности, Витренко отметил увеличение добычи газа на истощённых месторождениях, обеспечение надёжности поставок «голубого топлива».

«Совместными усилиями мы внесли значительный вклад в остановку Северного потока-2, даже когда он уже достроен. Вы вернули компанию на рельсы рыночных реформ», — подчеркнул Витренко в своём обращении к сотрудникам Нафтогаза.

Он также подчеркнул то, что у компании есть концепция трансформации сектора, продуманы рычаги изменений, есть успешные пилотные проекты. Так, уже идёт работа над существенным увеличением добычи благодаря применению новых технологий, начинается новый арбитраж с «Газпромом» по транзиту, продолжается арбитраж против России по активам в Крыму, подана жалоба на «Газпром» в антимонопольный орган ЕС.

Кабинет Министров распоряжением №983-р от 3 ноября вместо Витренко назначил Алексея Чернышова председателем правления НАК «Нафтогаз України».

Алексей Чернышов с марта 2020 года до 3 ноября 2022 года был министром развития громад и территорий. До этого, с октября 2019 года, он возглавлял Киевскую областную государственную администрацию. Ранее Чернышов занимался инвестиционным и девелоперским бизнесом, в его сферу бизнес-интересов входила коммерческая недвижимость. Имеет экономическое и юридическое образование.

3 ноября Верховная Рада освободила Алексея Чернышова от должности министра развития громад и территорий.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2022 года Украина достигла договорённостей с добывающими компаниями из США о поставках 2 млрд м³ газа в четвёртом квартале этого и в первом квартале 2023 года.

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