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  4. На аукционе Sothebyʼs за $1,9 миллиона куплена бутылка виски

На аукционе Sothebyʼs за $1,9 миллиона куплена бутылка виски

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На аукционе Sothebyʼs установили новый рекорд цены за бутылку виски.

Лот ушёл с молотка за 1,5 миллиона фунтов стерлингов (1,9 миллиона долларов).

Об этом сообщает “Медуза”.

«На аукционе Sothebyʼs, прошедшем 24 октября в Лондоне, установлен новый рекорд цены за бутылку виски. Бутылка шотландского виски Macallan 1926 года 60-летней выдержки ушла с молотка за 1,5 миллиона фунтов стерлингов (1,9 миллиона долларов). Имя покупателя лота неизвестно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предыдущий рекорд цены принадлежал бутылке того же бренда 60-летней выдержки, вручную расписанной ирландским художником Майклом Диллоном. В ноябре 2018 года её продали за 1,2 миллиона фунтов стерлингов (1,5 миллиона долларов).

Как сообщала Одесса News, в октябре 2018 года на аукционе в шотландском Эдинбурге продали бутылку виски Macallan Valerio Adami за рекордную стоимость $1,1 миллиона.

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