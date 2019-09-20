В Одессе отметят День партизанской славы

22 сентября в Одессе увековечат память партизан и подпольщиков в период Второй мировой войны.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По данным ведомства, в городе состоится ряд мероприятий. В 10:00 на Аллее Славы в парке им. Т. Г. Шевченко пройдет торжественный ритуал возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу. В 11:30 ветераны возложат цветы на Мемориале героической обороны Одессы 411-й береговой батареи.

Кроме того, будут проведены тематические мероприятия, лекции, посещения музеев города для подопечных социальных центров.

«Также запланировано поздравление ветеранов войны-участников партизанского движения по месту проживания и выплата им одноразовой материальной помощи», — сказано в сообщении.

Напомним, что День партизанской славы в Украине отмечается 22 сентября.