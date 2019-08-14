В Белгород-Днестровском пропал молодой парень

Об этом сообщает пресс-служба полиции Белгород-Днестровского района.
По данным ведомства, Данил Пуркар 2001 г.р., ушел 3-го августа из дома и до сих пор не вернулся.
Приметы парня: на вид 17-18 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, есть залысины, густые черные брови.
Был одет в темно-синюю футболку без рукавов, коричневые джинсовые шорты, резиновые тапочки синего цвета, синюю кепку с красными полосками.
Если вам известна информация о пропавшем, просьба обращаться по телефонам: (04849) 2 83 61, 102.