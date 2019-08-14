В Белгород-Днестровском пропал молодой парень

11 дней полиция и родственники разыскивают пропавшего несовершеннолетнего жителя Белгород-Днестровского.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Белгород-Днестровского района.

По данным ведомства, Данил Пуркар 2001 г.р., ушел 3-го августа из дома и до сих пор не вернулся.