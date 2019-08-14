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  4. В Белгород-Днестровском пропал молодой парень

В Белгород-Днестровском пропал молодой парень

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Белгород-Днестровского района.
По данным ведомства, Данил Пуркар 2001 г.р., ушел 3-го августа из дома и до сих пор не вернулся.

Приметы парня: на вид 17-18 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, есть залысины, густые черные брови.

Был одет в темно-синюю футболку без рукавов, коричневые джинсовые шорты, резиновые тапочки синего цвета, синюю кепку с красными полосками.

Если вам известна информация о пропавшем, просьба обращаться по телефонам: (04849) 2 83 61, 102.

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