Фільм «БожеВільні» одеської сценаристки Ксенії Заставської здобув перемогу в Болгарії

Українська ігрова стрічка “БожеВільні” режисера Дениса Тарасова за сценарієм одеської письменниці Ксенії Заставської здобула головну нагороду на Міжнародному етнографічному кінофестивалі “ОКО”, який проходив у Болгарії з 8 по 15 листопада.

Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно.

Головну нагороду секції OKO GLOBAL (повнометражний конкурс) — OKO Jury Grand Prize — отримав фільм “БожеВільні”, — йдеться у повідомленні.

Драма-трилер “БожеВільні” також була відзначена спеціальними згадками журі за візуальний стиль та створення аутентичної атмосфери, яка занурює глядачів в епоху тоталітаризму, що посилює прийняття історичної теми фільму.

Як повідомляла Одесса News фільм БожеВільні» після другого вікенду прокату зібрав майже 3,5 мільйона гривень.

Фото: Держкіно

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