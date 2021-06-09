Кому в Одессе 10 июня отключат свет

10 июня в связи с проведением запланированных и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

1-й Мичманский переулок, 1, 2, 2а, 3, 3А, 5, 7, с 09:00 по 18:00

2-й Мичманский переулок, 1, 2, 4, 21, 2/4, 22, 2/9, 2А, 2/10, 2/3, 2/8, с 09:00 по 18:00

4-й Стахановский переулок, 1, 2, 2А, 3, 4, С 08:30 по 19:00

9-я линия Дача Ковалевского, 1, с 09:00 по 18:00

Адмирала Лазарева, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 22А, 13/1, с 09:00 по 17:00

Амбулаторный пер., 2, 4, 5, 6, 7, 6Б, 8, 7А, 6а, 11/А, 9А, 11/2, 11/1, 9, 10, 13, 17, с 09:00 по 18:00

Бернардацци улица, 8, 8/1, с 08:00 по 17:00

Болгарская улица, 1, с 09:00 по 17:00

Генерала Цветаева улица, 1, с 09:00 по 17:00

Дача Ковалевского улица, 1, 8а, 2, 2/14, 2/3, 3, 1б, 2/1, 2/2, 4, 8, 8/1, 1А, с 09:00 по 18:00

Золотой Берег улица, 1А, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 8А, 16, 9/, 9/10, 9/14, 9/4, 9/5, 9/7, 9/8, 9А, 9А5, 5А, 10а, 4А, 6А, 13а, 4Б, 4г, 35б, 35а, 30Б, 30/8, 30/7, 21/1, 21А, 21Б, 30/2, 24/26, 30/11, 25А, 30/10, 30/1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 96, с 09:00 по 18:00

Княжеская улица, 3, 3/5, с 09:00 по 19:00

Маловского улица, 6, с 08:30 по 19:00

Мечникова улица, 55, 120, 122, 128, 55а, с 09:00 по 17:00

Мясоедовская ул., 40, 42, 44, с 09:00 по 17:00

Нежинская улица, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, с 09:00 по 19:00

Новосельского улица, 2, с 09:00 по 19:00

Пастера улица, 4, с 09:00 по 19:00

переулок Александра Стурдзы, 1, с 08:30 по 19:00

переулок Аполлона Скальковского, 7/9, 8, 9, с 08:30 по 19:00

переулок Всеволода Змиенко, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 2б, 4/1а, 22, 2а, 3а, с 09:00 по 18:00

переулок Леваневского, 2, 2а, 1, 11, 3/1, с 09:00 по 18:00

переулок Маланова, 8, 10, 12, 14, 16, 18, с 09:00 по 19:00

Рыбачья улица, 1, 3, 3/1, 3А, с 09:00 по 18:00

Семёна Яхненко улица, 1, 2/3/г, 2/11а, 2/11б, 2/11в, 2/12, 2/12а, 2/14, 2/14а, 2/15, 2/18, 2/11, 2/18Б, 2/19/а, 2/19/б, 2/19/в, 2/19/г, 2/19/д, 2/19/е, 2/3/а, 2/3/б, 2/3/в, 2/18А, с 09:00 по 18:00

Толбухина улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 1Б, 3а, 1в102, 1а99, 10в, 10д, 4б, 1г, 12а, 5а, 5б, 16/3, 16а, 16А, 16В, 16В/1, 16Ж, 25, 6б, 18а, 2А, 7/102, 21а, 7А, 23А, 10а, с 08:00 по 17:00

Торговая улица, 28, с 09:00 по 19:00

тупик Леваневского, 3/2, 5, 7, 7-9, 7А, 11, с 09:00 по 18:00

Узкий переулок, 1, 14Г, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 5А, 5б, 2, 7, 8, 9, 9А, 11, 12, 13, 14, 6, с 09:00 по 18:00

Фестивальный переулок, 1А, 2, 3, 4, 11, 12, с 09:00 по 18:00

Фонтанская дорога, 36, 38, 40, 42, 44, 38а, 42а, 36Б, 46а, 46, 50, 52, 54, 56, с 08:00 по 17:00

Фонтанская дорога, 114, 118, 165, 165/7, 173, 173/2, с 09:00 по 18:00

Цветочная улица, 1№VIII, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 1пр.3, 1пр.4, 1пр.II, 1пр.IX, 1пр.V, 1пр.VI, 1прIII, 1прIV, 1прVII, 12, 2а, 1пр.1, 3/88, 1пр.17, 1пр.18, 11/84, 87/5, 67/55, 66а, 63/57, 33/72, 40/31, 41/68, 56а/70, 49/64, 46/77, 1пр.2, 1пр.25, 7/86, 7/87, 1пр.26, 10а, 1пр I, 13/83, 39/69, 36б, 19/80, 36а, 34/39, 23/76, 25/77, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 71, 73, 75, 79, 6556, с 08:00 по 17:00.

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