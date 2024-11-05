Кіносценарій одеської письменниці Ксенії Заставської здобув перемогу в Японії

Сценарій «Ever After» — «Віддалені наслідки» — одеситки Ксенія Заставської (справжнє ім’я – Оксана Присяжнюк), написаний у співавторстві з київською журналісткою Наталею Твердохліб, здобув перемогу на кінофестивалі Tokyo Cinema Awards в Японії у номінації «Найкращий сценарій короткометражного фільму».

Кореспондент Одесса News зустрівся з відомою письменницею та кіносценаристкою і попросив розповісти подробиці цієї непересічної для культурної Одеси події.

Це 6 перемога сценарію і 22 перемога на міжнародному рівні Ксенії Заставської. Редакція вітає вас, пані Ксеніє.

Щиро дякую вам.

Ви вперше брали участь у міжнародному кінофестивалі, який проходить у Токіо?

Ні. Я вже один раз брала участь у сценарному конкурсі, що проходив у рамках кінофестивалю у Токіо. Два роки тому представляла сценарій «Стефа». Тоді сценарій був номінантом на отримання головної нагороди. Це своєрідний шорт-лист. При цьому, коли отримала запрошення, відповіла, що не впевнена, що сценарій буде зрозумілим у далекій Японії. Але директор фестивалю дуже попросив взяти участь, бо раніше жоден український сценарій не був представлений на їхньому фестивалі. Дирекції було цікаво, як і про що ми пишемо.

А тепер ви здобули перемогу на цьому самому фестивалі?

На іншому. Я рідко подаю сценарії на фестивалі, де вже перемагала із іншими роботами чи отримувала відзнаки (подачі, зазвичай, робить одна людина, тому цей проєкт подавала я, але вказувала, що сценарій написаний у співавторстві).

Ми вирішили взяти участь в японському сценарному конкурсі, від організаторів якого я отримала запрошення. Нам було цікаво, як саме сприйме цей сценарій журі у далекій Японії. Які бали будуть виставлені. Що буде написано у відгуку. Коли чесно, я не розраховувала на перемогу, бо розумію, що ментально ми дуже різні. Окрім того, сценарій про наслідки війни. Я навіть хотіла зняти цей сценарій з перегонів, бо ми мали зайти у знімальний процес восени. Є правило, що не можна брати участь у сценарних конкурсах, якщо зйомки розпочалися (зі сценарного конкурсу у Лондоні через цю причину прийшлося зняти сценарій). З кінофестивалю ж у Токіо я не встигла зняти сценарій з конкурсу, тому що знімальний період з певних причин перенесли на весну. І наш сценарій переміг.

Це було несподівано, бо я якимось чином пропустила сповіщення про те, що сценарій пройшов офіційний відбір. Втім, я отримала повідомлення, що наш сценарій є номінантом. Я подумала, що номінантом так й лишиться, як свого часу сценарій «Стефа», і напевно японцям важко зрозуміти, про що ми написали. Але помилилася. Тобто, ця перемога стала абсолютною несподіванкою.

Чому саме перенесли знімальний період?

Так сталося, що ми не встигли якісно підготуватися, тому було прийнято рішення перенести знімальний процес. І через це я знову розпочала роботу над удосконаленням сценарію. Звісно, що Наталя Твердохліб долучилася. Тому, оскільки це її ідея, її оповідання, для мене важлива її думка. До речі, дослуховуємося до рекомендацій й від міжнародних експертів. На відміну від експертів, які оцінювали мій сценарій «Стефа» на пітчингу Держкіно, на міжнародних конкурсах завжди є не тільки зауваження і неконструктивна критика, а є професійні поради, які допомагають удосконалити роботи. Це важливо, бо критикувати вміють всі, а от дати конструктивний відгук, пояснити помилки і дати поради на наших конкурсах не вміють.

З цього приводу маю побажання для наших експертів – давати фахові поради, щоби кожен міг попрацювати над помилками. А крім цього, тоді буде відразу зрозуміло, чи взагалі твій сценарій читали, чи продивилися по діагоналі і виставили оцінки, прикрившись загальними фразами. Є ще побажання – уникати «протягування своїх», бо ніде немає такого, щоби сам учасник перегонів був експертом на змаганнях. В правилах на міжнародних конкурсах навіть є таке, що попередня робота з експертом чи знайомство, як і родинні зв’язки, ведуть до дискваліфікації і учасника перегонів, і експерта. Не завадило б і нам ввести такі правила.

Сценарій «Ever After» — «Віддалені наслідки» ви не подаватимете на конкурс «Держкіно»?

Не плануємо. По-перше, це короткометражний фільм, на який не важко знайти фінансування. По-друге, після низки перемог, в нас вже є кілька пропозицій від іноземців. Але поки про ко-продакшн говорити зарано через те, що нашій команді хочеться зняти суто український фільм. Втім, ми ще не прийняли остаточного рішення, бо пропозиції співпраці дуже цікаві.

Бажаю вам втілення у життя ваших здумів. Хочу привітати з прем’єрою фільму «БожеВільні». Зараз про нього багато говорять і пишуть.

Дякую вам. Як я вже розповідала, що за право розказати світу про каральну психіатрію я боролася більш двадцяти років. Це добре, що фільм побачать глядачі. Сподіваюсь, що люди відкриють для себе багато нового, про що не знали, зрозуміють весь жах радянської системи, так званого «совка», переосмислять свої погляди. Такі фільми створюються саме заради цього. І історичного кіно повинно бути більше. Тільки знання своєї історії може врятувати від майбутніх помилок.

Маємо сподівання на це. Дякуємо за бесіду і ще раз вітаємо з перемогою.

Одесса News повідомляла, що сценарій «Відалені наслідки» — «Ever after» переміг на Жіночому кінофестивалі у Берліні — Вerlin Women Cinema Festival, в Мілані на кінофестивалі Milan Gold Awards, у Флоренції на кінофестивалі Florence Film Awards і у Нью-Йорку на New York Movie Awards.

Микола Токаренко, Одеса

Фото люб’язно представлені редакції Ксенією Заставською