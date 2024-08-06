Сценарій одеської письменниці здобув переконливу перемогу на фестивалі в США

Сьогодні на кінофестивалі International Gold Awards у США переміг кіносценарій одеської письменниці, кіносценаристки Ксенії Заставської (Оксани Присяжнюк).

Про це письменниця повідомила на своїй сторінці у Facebook та у телефонній розмові з кореспондентом Одесса News.

«Це 17 перемога на міжнародному рівні та 44 відзнака моєї творчості», — сказала кіносценаристка.

«Ми перемогли!!! Перша перемога на міжнародному рівні нового сценарію «Ever After”, який написаний за оповіданням прекрасної письменниці Наталії Твердохліб. Безмежно дякую ЗСУ за можливість творити! Пишаюся, що поряд з назвою сценарію зазначено — Ukraine!», — написала Ксенія Заставська.

Сценарій нового фільму про війну, її наслідки і, звичайно, про кохання. Авторка численних оповідань, журналістка Наталія Твердохліб написала це оповідання давно, в ньому йшлося про події Другої світової війни, але Ксенія Заставська зробила адаптацію, «бо це оповідання колись дуже мене вразило», — розповіла одеська письменниця.

«Ми уявили наше життя після перемоги. Українська назва — «Віддалені наслідки». Зйомки ми плануємо вже на вересень-жовтень цього року. І ця перемога дає надію, що фільм потрібний, важливий и буде цікавим», — висловила сподівання одеситка.

Ксенія Заставська пообіцяла нашій редакції дати розлоге інтерв’ю про історію написання сценарію, творчу співпрацю з талановитою письменницею Наталією Твердохліб та розповісти подробиці американського кінофестивалю.

Одесса News інформувала, що 18 липня 2024 року на XV Одеському кінофестивалі відбулась українська фестивальна прем’єра історичної драми «БожеВільні», знятої за сценарієм Ксенії Заставської.

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