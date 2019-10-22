Киевский ювелирный завод предлагает одесситам шикарные изделия

Производитель ювелирных изделий №1 в Украине — Киевский ювелирный завод — это эталон настоящего качества.

Это превосходная репутация уже 80 лет! Это то, что дарят самым близким людям.

Миссия КЮЗа — дарить незабываемые драгоценные моменты жизни, шикарные ювелирные изделия, нести лучшие традиции ювелирного искусства и быть законодателем ювелирной моды.

Здесь изучают запросы потребителей и предпочтения с целью максимального удовлетворения спроса, так как любят своих потребителей. Здесь гарантируют высокое качество и подлинность изделий. Уникальные технологии и выпуск качественных изделий обеспечили заводу лидерство, которое удерживается и сейчас и будет удерживаться и в дальнейшем.

Завод является уникальным предприятием, на котором внедрено большое количество современных технологий для изготовления ювелирных изделий. По совокупности технической оснащённости и технологических процессов оно не имеет аналогов, как в Украине, так и за рубежом.

За последние годы завод провёл переоснащение производства, что позволило поднять на высокий уровень традиционное изготовление ювелирных изделий. Кроме того, благодаря приобретению новейшего оборудования на заводе внедрен ряд принципиально новых технологических процессов, соответствующих мировому уровню, что позволяет сегодня производить такой ассортимент продукции, который ранее заводом не производился.

Качество драгоценного металла в украшении (его проба) подтверждается наличием на нём государственного пробирного клейма. Качество драгоценных камней подтверждается геммологическим контролем эксперта-геммолога, а конкретная информация о характеристиках камней, закреплённых в украшениях, указывается на этикетке украшения со ссылкой на соответствующие технические условия Государственного геммологического центра Украины. Подлинность украшения торговой марки КЮЗ подтверждается наличием на нем клейма-именника (размещается слева от оттиска пробы) а также фирменной этикетки.

КЮЗ – интернет-магазин ювелирных изделий №1️⃣в Украине. Ювелирные украшения по лучшим ценам! Большой ассортимент золотых и серебряных драгоценностей по самым низким ценам.

Если лучшие друзья женщин — бриллианты, тогда самым ожидаемым презентом станет подарочный сертификат в ювелирный магазин. Это отличное решение для тех, кто не знает, что подарить. Или определился с товаром, но не знает нужный размер, цвет камня и другие параметры изделия. С сертификатом на определенную сумму человек может в удобное для него время выбрать то, что хочется из обширного каталога.

Кольца, серьги, броши, запонки, столовое серебро и многое другое — здесь каждый найдёт что-то по душе.

На сайте kuz.ua представлены товары, которые подойдут мужчинам, женщинам и детям. Джентльмены здесь найдут для себя интересные сувениры, ювелирные изделия среди украшений мужских линеек, а также статусные запонки из серебра со вставками из камней. Этот аксессуар подчеркнет высокое положение в обществе, сделает образ более интересным, стильным и роскошным.

Для прекрасной половины человечества ювелирный дом КЮЗ подготовил утонченные и элегантные коллекции изделий. Здесь можно найти кольца, серёжки, кулоны, подвески, цепи, броши и булавки, которые впишутся в любой образ и сделают его более женственным, утончённым.

Для деток производители подготовили маленькие украшения (первые серьги, крестики, цепочки), а также серебряные ложечки.

Срок доставки серебряных изделий до 21 рабочего дня.

КЮЗ предлагает также выгодную услугу — самовывоз заказанных ювелирных изделий из фирменных магазинов в удобное для Вас время. Уведомление о прибытии изделия в пункт назначения Вы получите в виде СМС-сообщения на указанный номер мобильного телефона. Выгодно, удобно и просто! Вы приезжаете за изделием в фирменный магазин по удобному для Вас адресу и в удобное время. В магазине Вы можете подобрать изделие, которое идеально подойдёт к уже оформленному заказу. Срок выкупа товара: в не акционный период — 10 дней с момента получения СМС-сообщения; в акционный период — 5 дней с момента получения СМС-сообщения.

Доставка по всей Украине на отделение Новой почты. Доставка бесплатная от 1 000 гривен. Наличный расчёт при доставке по Украине с самовывозом, расчёт возможен в фирменном магазине КЮЗ при получении в отделении Новой Почты. Оплата в режиме online с помощью карты VISA / MasterCard через сервис LiqPay. Безналичный расчёт для юридических и физических лиц в любом отделении банка, на основании счёта. С товаром Вы получите счёт и расходную накладную.