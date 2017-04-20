Украинские новости 20.04.2017 16:47
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Стали известны имена экипажа сухогруза «Герои Арсенала»

Центром журналистских расследований установлены имена членов экипажа затонувшего в Чёрном море сухогруза «Герои Арсенала».

На борту сухогруза находились 11 мужчин и женщина-кок, в том числе 9 граждан Украины: Глазко И., Меснянкин А., Синюк Д., Пантюхов А., Ганчевский Н., Бицюра А., Черненко К., Гончаренко А., Свечкарь Н. (кок).

«Представитель турецкой компании заявил, что экипаж был застрахован. Сумма страховых выплат уточняется. Он не подтвердил информацию других турецких операторов о том, что сухогруз до сих пор находится в украинском регистре», — говорится в сообщении ТАСС.

«Сухогруз «Герои Арсенала» был одобрен российским регистром, серьезных нареканий к металлу судна не было», — сказал представитель турецкой компании Gunes shipping, которая является оператором затонувшего судна.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Как сообщалось, в ночь на 19 апреля сухогруз «Герои Арсенала» потерпел крушение в акватории Черного моря в районе Керченской переправы за 27 км от крымского берега. Во время поисково-спасательной операции спасен один член экипажа — моторист, гражданин Украины. Тела трех погибших членов экипажа найдены в Керченском проливе в районе крушения сухогруза «Герои Арсенала».

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