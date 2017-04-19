Найдены тела трех погибших моряков с сухогруза «Герои Арсенала»

19 апреля в Керченском проливе, в районе крушения сухогруза «Герои Арсенала», нашли тела трех погибших моряков.



Об этом сообщает РИА «Новости».

«На борт спасательного судна подняты тела двух погибших, возле судна обнаружен еще один погибший», — рассказал агентству источник в экстренных службах региона.

Обнаружения двух тел подтвердили и в «крымском главке МЧС». В ведомстве отметили, что на погибших были спасательные жилеты.

На место происшествия направлены водолазы и подводный аппарат «Фалькон». Поискам мешает плохая погода — высокие волны и сильный ветер. Место ЧП загрязнено нефтепродуктами, ибо сухогруз перевозил 19 тонн дизельного топлива и более полутора тонн моторного масла.

Консул Украины в Ростове-на-Дону выясняет ситуацию по аварии сухогруза в Черном море, на борту которого есть украинцы.

Турецкая компания-оператор «Героев Арсенала» уже расследует аварию.

По данным агентства, во время аварии в условиях сильного шторма сухогруз развалился на две части и затонул.

Сообщается также, что судно «Герои Арсенала», построенное в 1980 году, уже было участником чрезвычайного происшествия. В 2014 году в акватории ростовского порта сухогруз столкнулся с танкером «Ярославль».

Как сообщалось ранее, в ночь на 19 апреля сухогруз «Герои Арсенала» потерпел крушение в акватории Черного моря в районе Керченской переправы в 27 км от крымского берега. В ходе поисково-спасательной операции спасен один член экипажа — моторист экипажа, гражданин Украины. Всего на борту судна находилось 12 человек, в т.ч 9 украинцев, 2 россиян и 1 грузин. По данным СМИ, пятерых членов экипажа удалось спасти, семеро считаются пропавшими без вести.

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