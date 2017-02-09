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Порошенко назвал вандалистские действия Гончаренко неприемлемыми

Президент Украины Петр Порошенко осудил поступок Алексея Гончаренко, изрисовавшего обломок Берлинской стены, назвав его неприемлемым.

Об этом он сообщил у себя на «Фэйсбуке».

«Поведение народного депутата у посольства Германии в Украине совершенно неприемлемо. Это его частная позиция. Она была осуждена фракцией и не отражает позицию политической силы», — написал глава государства.

Напомним, что 8 февраля народный депутат А. Гончаренко разрисовал обломок Берлинской стены около Посольства ФРГ в Киеве, написав на ней слово NEIN (нет) в знак протеста против высказывания немецкого посла Эрнста Райхеля о выборах на Донбассе.

Отметим, что сегодня генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что по факту данных хулиганских действий прокуратурой Киева начато уголовное производство по правовой квалификации ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

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