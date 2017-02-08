Одесские новости 08.02.2017 21:50
16473366_1347337181972182_5649779755215346603_n Cropped
Нет комментариев

Обломок Берлинской стены в Киеве пострадал от рук нардепа Гончаренко

Сегодня утром на обломке Берлинской стены возле посольства Федеративной республики Германии в Киеве глава Одесской облорганизации Блока Порошенко написал слово «NEIN».

Об этом народный избранник сообщил у себя на «Фэйсбуке».

«Свою символическую акцию протеста я посвятил вчерашним прокремлевским высказываниям посла ФРГ в Украине Ернста Райхеля. В своем заявлении посол сообщил, что не видит проблемы проведения выборов в зоне АТО в условиях российской оккупации. Слова Посла Германии в Украине полностью воспроизводят установку российской пропаганды, целью которой является легализация террористов путем вживления их в украинскую власть. Подобные высказывания не только оскорбительны для украинцев и играют на руку Кремлю, но также противоречит Минским соглашениям и позиции канцлера ФРГ Ангелы Меркель», — считает А. Гончаренко, который, по сути, пользуясь своей депутатской неприкосновенностью, совершил акт вандализма над частью мемориального комплекса.

16508561_1347337185305515_2515878043396740939_n

16298962_1347337211972179_6067308133972975201_n

«Берлинская стена – яркий символ недавней российской оккупации Европы, поэтому я именно таким образом донес четкий и короткий ответ украинцев на понятном для Посла языке. Выборы на Донбассе должны проходить по стандартам ОБСЕ, а также в правовом поле украинского Законодательства, а не в присутствии оккупационных войск», — считает народный депутат.

16508207_1347337265305507_8501197562612009342_n

Comments

comments

Теги:, ,
Обломок Берлинской стены в Киеве пострадал от рук нардепа Гончаренко 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

Похожие новости

picturepicture_75444292172988_31315 Cropped
Одесские новости 19.01.2017 20:05

Нардеп Гончаренко устроил омовение в Крещенской купели

Народный депутат Алексей Гончаренко вместе с коллегами по фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде…

Читать дальше
IMG_6611 Cropped
Главные новости 18.01.2017 09:34

Гончаренко и Рабинович поскандалили из-за Ле Пен

Депутаты Верховной Рады Украины Вадим Рабинович из партии «За Життя» и глава Одесской облорганизации Блока…

Читать дальше
goncharenko.od_.ua_ Cropped
Одесские новости 17.11.2016 13:05

Гончаренко стал президентом Федерации легкой атлетики

Народный депутат Алексей Гончаренко возглавил областную Федерацию легкой атлетики. Данное решение было принято 15 ноября…

Читать дальше
 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>