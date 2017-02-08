Обломок Берлинской стены в Киеве пострадал от рук нардепа Гончаренко

Сегодня утром на обломке Берлинской стены возле посольства Федеративной республики Германии в Киеве глава Одесской облорганизации Блока Порошенко написал слово «NEIN».



Об этом народный избранник сообщил у себя на «Фэйсбуке».

«Свою символическую акцию протеста я посвятил вчерашним прокремлевским высказываниям посла ФРГ в Украине Ернста Райхеля. В своем заявлении посол сообщил, что не видит проблемы проведения выборов в зоне АТО в условиях российской оккупации. Слова Посла Германии в Украине полностью воспроизводят установку российской пропаганды, целью которой является легализация террористов путем вживления их в украинскую власть. Подобные высказывания не только оскорбительны для украинцев и играют на руку Кремлю, но также противоречит Минским соглашениям и позиции канцлера ФРГ Ангелы Меркель», — считает А. Гончаренко, который, по сути, пользуясь своей депутатской неприкосновенностью, совершил акт вандализма над частью мемориального комплекса.

«Берлинская стена – яркий символ недавней российской оккупации Европы, поэтому я именно таким образом донес четкий и короткий ответ украинцев на понятном для Посла языке. Выборы на Донбассе должны проходить по стандартам ОБСЕ, а также в правовом поле украинского Законодательства, а не в присутствии оккупационных войск», — считает народный депутат.

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