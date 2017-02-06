Главные новостиОдесские новости 06.02.2017 09:03
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Одесский суд арестовал координатора «схемы Курченко»

Предпринимателя Сергея Костюка, причастного к организации фиктивного вывоза нефтепродуктов через Одесскую область в рамках «схемы Курченко», взяли под стражу с возможностью внесения залога в 20 миллионов гривен.

Такое решение принял 4 февраля Приморский районный суд Одессы, сообщает прокуратура Одесской области на своей странице в Facebook.

«В субботу, 4 февраля, Приморским районным судом г.Одессы удовлетворено ходатайство прокуратуры области о взятии под стражу предпринимателя, который причастен к организации фиктивного вывоза нефтепродуктов через Одесскую область. Также судом определен размер залога в 20 миллионов гривень», — говорится в сообщении.

Как сообщало издание Одесса News, Костюка задержали одесские правоохранители 3 февраля в Днепре.

По данным следствия, этот фигурант занимался координацией в преступной схеме реализации 800 тысяч тонн нефтепродуктов, в которую входили представители фиктивных фирм, работники Одесской таможни и других контролирующих органов региона.

В последние дни уже уведомлено о подозрении трем должностным лицам Одесской таможни и двум представителям предприятия, причастным к реализации нефтепродуктов под видом их транзита и реэкспорта.

Вследствие преступных махинаций в государственный бюджет не поступило 1,2 миллиарда гривен обязательных платежей.

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