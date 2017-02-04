Одесский суд арестовал трёх инспекторов таможни

Приморский районный суд Одессы взял под стражу трех государственных инспекторов Одесской таможни ГФСУ, подозреваемых в причастности к «схемам Курченко», назначив каждому залог в размере 9 миллионов гривен.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Одесской области.

«В пятницу, 3 февраля, по ходатайству полиции, согласованному прокуратурой Одесской области, суд санкционировал взятие под стражу трех должностных лиц Одесской таможни, которым инкриминируется злоупотребление служебным положением при вывозе за пределы Украины нефтепродуктов. Судом определена сумма залога в размере 9 миллионов гривен каждому», — подчеркнули в прокуратуре.

Как сообщалось, прокурор Одесской области Олег Жученко заявил на брифинге 2 февраля, что три таможенника по предварительному сговору с другими лицами реализовали под видом транзита и реэкспорта на территории Украины 800 тысяч тонн нефтепродуктов. Вследствие преступных махинаций с использованием поддельных документов и фиктивных фирм в государственный бюджет не поступил 1 миллиард 200 миллионов гривен обязательных платежей.

Сообщается также, что группа одесских правоохранителей провела задержание в городе Днепр предпринимателя, который был одним из организаторов фиктивного вывоза за границу, через Одесскую область, большой партии нефтепродуктов.

Главный организатор преступной схемы Сергей Курченко находится в розыске.

Досудебное расследование в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты налогов и платежей, а также злоупотребления служебным положением группой лиц при ввозе на территорию Украины нефтепродуктов продолжается.

Comments

comments