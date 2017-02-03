Одесские новости 03.02.2017 09:04
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Одесская прокуратура объявила подозрения пяти фигурантам «дела Курченко»

Одесская прокуратура создала межведомственную группу в составе сотрудников прокуратуры, СБУ, Нацполиции и ГФС, которая продолжит расследовать начатые в предыдущие годы уголовные производства, связанные с незаконными махинациями с нефтепродуктами ПАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод».

Об этом 2 февраля сообщил на брифинге прокурор Одесской области Олег Жученко, уточнив, что «сообщено о подозрении трем работникам таможенных органов и двум представителям частных структур».

«Благодаря взаимодействию правоохранительных органов удалось разоблачить незаконные махинации группы лиц, связанных с Сергеем Курченко. В частности, установлено, что убытки от совершенных ими фиктивных действий с нефтепродуктами достигают 1 миллиарда 200 миллионов гривен», — подчеркнул Жученко.

Он напомнил, что нефтепродукты ввозили на территорию Украины в режиме транзита и реэкспорта после переработки на нефтеперерабатывающем заводе. Нефтепродукты, которые следовало транспортировать за пределы Украины, на самом деле оставались на территории государства, и в дальнейшем их незаконно реализовывали на рынке Украины.

«Таким образом, было реализовано на территории Украины свыше 800 тысяч тонн нефтепродуктов, а нанесенные государству убытки от незаконных деяний достигли 1 миллиарда 200 миллионов гривен. Конечно, функционировать преступная схема Курченко и его окружения не могла без привлечения многих высокопоставленных должностных лиц ГФС, в частности таможенников и налоговиков», — констатировал прокурор.

Кроме того, был задействован ряд фиктивных предприятий, которые должны были якобы оказывать свои услуги и по переработке нефти, и по транспортировке и хранению нефтепродуктов, а также в дальнейшей транспортировке этих нефтепродуктов за пределы Украины.

2 февраля сообщено о подозрении трем государственным инспекторам Одесской таможни ГФСУ, которым инкриминируются подлог официальных документов, злоупотребление служебным положением и пособничество в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Накануне сообщено о подозрении двум должностным лицам частного предприятия, зарегистрированного в Ренийском районе, которые злоупотребляли своим служебным положением. Находится в розыске и организатор преступной схемы Сергей Курченко, уточнил Жученко.

По словам Жученко, прокуратура принимает меры, чтобы нанесенные государству убытки в 2012-2014 годах были возмещены. Причем список лиц, которые будут привлечены к уголовной ответственности, скоро будет расширен за счет тех высокопоставленных должностных лиц, которые были задействованы в этой схеме и покрывали злоупотребления.

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