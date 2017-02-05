4 февраля в Одесском зоопарке отпраздновали китайский Новый год по лунному календарю.



Как сообщает Одесса News, праздник в зоопарке проводился совместно с Генеральным консульством Китая и Французским культурным центром «Альянс Франсез» в Одессе. Ведь петух — символ Нового года — является и символом Франции.

Гости посмотрели выступления китайских мастеров ушу, вокальные номера от китайских творческих ансамблей, французских исполнителей, а также ансамбля украинской народной песни, приняли участие в лотерейном розыгрыше курса французского языка от школы «Альянс Франсез», побывали в мастер-классе по написанию китайских иероглифов.

Совершенно бесплатно гости праздника попали на тематический фуд-корт с дегустацией китайских пельменей, горячего китайского чая с французскими бисквитами и традиционным китайским печеньем с предсказаниями.

Фото: Таймер

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