Одесские новости 05.02.2017 15:34
1486212605_3651 Cropped
Нет комментариев

В Одесском зоопарке отпраздновали китайский Новый год

4 февраля в Одесском зоопарке отпраздновали китайский Новый год по лунному календарю.

Как сообщает Одесса News, праздник в зоопарке проводился совместно с Генеральным консульством Китая и Французским культурным центром «Альянс Франсез» в Одессе. Ведь петух — символ Нового года — является и символом Франции.

Гости посмотрели выступления китайских мастеров ушу, вокальные номера от китайских творческих ансамблей, французских исполнителей, а также ансамбля украинской народной песни, приняли участие в лотерейном розыгрыше курса французского языка от школы «Альянс Франсез», побывали в мастер-классе по написанию китайских иероглифов.1486212878_6085

Совершенно бесплатно гости праздника попали на тематический фуд-корт с дегустацией китайских пельменей, горячего китайского чая с французскими бисквитами и традиционным китайским печеньем с предсказаниями. 1486212728_6401odesskiy_zoopark_otprazdnoval_kitayskiy_noviy_god_1153
Фото: Таймер

Comments

comments

Теги:, , ,
В Одесском зоопарке отпраздновали китайский Новый год 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

Похожие новости

happy-new-year-2017-wallpaper7 Cropped
Анонсы 03.02.2017 17:53

Одесский зоопарк приглашает к себе отпраздновать китайский Новый год

4 февраля в Одесском зоопарке состоится празднование китайского Нового года. Как сообщает сайт Одесского зоопарка,…

Читать дальше
_93783134_037466532afp Cropped
Мировые новости 24.01.2017 12:47

В Париже запустили мини-автобусы без водителя

Власть Парижа запустила в городе два беспилотных мини-автобуса с электрическими двигателями. На данный момент этот…

Читать дальше
2017-01-17_20-21-12 Cropped
Анонсы 24.01.2017 09:18

С пятницы в Одессе фестиваль французского кино

Посольство Франции в Украине, Французский Институт в Украине, Альянс франсез Одессы и Артхаус Трафик представляют…

Читать дальше
 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>