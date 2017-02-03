Одесский зоопарк приглашает к себе отпраздновать китайский Новый год

4 февраля в Одесском зоопарке состоится празднование китайского Нового года.

Как сообщает сайт Одесского зоопарка, гостей ожидает увлекательная обширная программа.

Праздник даст возможность узнать много интересного не только о Китае, но и о Франции, поскольку организаторами праздника являются Генеральное консульство КНР и Французский культурный центр «Альянс Франсез» в Одессе.

Гостей ожидают выступления китайских мастеров ушу, вокальные номера от китайских творческих ансамблей, французских исполнителей, а также ансамбля украинской народной песни, лотерейный розыгрыш курса французского языка от школы «Альянс Франсез», мастер-класс по написанию китайских иероглифов.

Совершенно бесплатно гости праздника могут попасть на тематический фуд-корт с дегустацией китайских пельменей, горячего китайского чая с французскими бисквитами и традиционным китайским печеньем с предсказаниями.

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