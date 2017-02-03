Главные новостиОдесские новости 03.02.2017 11:33
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По факту обстрела Ан-26 военная прокуратура Южного региона Украины начала уголовное производство

По факту обстрела украинского самолета военной прокуратурой открыто уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона Украины.

«Военной прокуратурой Южного региона Украины по факту обстрела украинского транспортного самолета Военно-морских сил Вооруженных сил Украины начато уголовное производство по предварительной квалификации ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство 2-х или более лиц при отягчающих обстоятельствах)», — говорится в сообщении.

Установлено, что 1 февраля 2017 года во время тренировочного полета в морской экономической зоне Украины, в частности, в районе Одесского газового месторождения с буровых платформ обстрелян транспортный самолет Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Ан-26.

Во время осмотра самолета обнаружены повреждения в виде трехсантиметрового пулевого отверстия, что может свидетельствовать о последствиях обстрела из стрелкового оружия.

Сейчас военной прокуратурой проведен осмотр воздушного судна, зафиксированы повреждения, готовится назначение необходимых экспертиз, проводятся другие следственные действия.

Украина передаст в международный уголовный суд одну из пуль, попавших в самолет ВМС Ан-26 при обстреле его Россией над Одесским газовым месторождением в Черном море, о чём заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире канала «112 Украина».

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