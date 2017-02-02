Главные новостиОдесские новости 02.02.2017 10:38
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В Ан-26 в районе Одесского газового месторождения стреляли из пулемёта РПК

Обстрел украинского военного самолета Ан-26 в районе Одесского газового месторождения в Черном море мог привести к катастрофе самолета ВСУ.

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Олег Чубук.

«Экспертиза обстрелянного самолета продолжается. Обнаружено 3-сантиметровое отверстие от попадания пули. Обстрел был из стрелкового оружия, предварительно из пулемета РПК. Калибр пулемета — 5,45 скорее всего. К счастью, пуля попала в такое место сверху, где не было пилотов», — сказал Чубук.

По его словам, обстрел мог привести к катастрофе самолета. Благодаря профессиональным действиям пилотов, самолет сумел вернуться на базу.

Чубук добавил, что район буровых вышек усиленно охраняется россиянами. Там постоянно находятся военный корабль, самолет ВС России. На самой платформе работает снайпер россиян.

Как сообщалось, с буровых вышек в Черном море 1 февраля обстреляли транспортный самолет Вооруженных Сил Украины.

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В Ан-26 в районе Одесского газового месторождения стреляли из пулемёта РПК 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

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