Одесские новостиУкраинские новости 01.02.2017 19:02
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В районе Одесского газового месторождения с буровых вышек обстреляли украинский Ан-26

1 февраля 2017 года украинский Ан-26 обстреляли с захваченных РФ буровых вышек в Черном море в районе Одесского газового месторождения.

Об этом в Facebook написал министр обороны Украины Степан Полторак.

«Сегодня, 1 февраля 2017 года, во время совершения тренировочного полета в исключительной (морской) экономической зоне Украины, в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек из стрелкового оружия был обстрелян транспортный самолет Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Ан-26. В результате обстрела самолету было нанесено повреждение», — написал он.16427501_703121093189563_6611717812346557724_n

По словам Полторака, экипаж самолета при этом не пострадал, Ан-26 продолжил выполнение полетного задания.

«Кроме того, экипажем была выявлена и зафиксирована работа радиолокационной станции Российской Федерации в активном режиме, обычно использующаяся для наведения ракет систем противовоздушной обороны. После возвращения летательного аппарата на аэродром во время внешнего осмотра воздушного корабля обнаружено 3-см пулевое отверстие – последствия обстрела самолета из стрелкового оружия», — добавил министр.16473198_703121109856228_3685512202518607783_n16298628_703121106522895_3943364258244657528_n

Фото из архива С.Полторака в Facebook

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