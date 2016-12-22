Активисты Одессы против кандидатуры Степанова — «парашютиста, забрасываемого из Киева»

Общественные активисты Одессы, прежде всего участники нового общественного движения «За ответственные процедуры назначения», намерены обжаловать результаты конкурса претендентов на должность председателя Одесской облгосадминистрации, который провела 20 декабря комиссия Нацагентства по вопросам государственной службы.



О том, что 22 декабря на Одесском морвокзале собираются горожане, которых возмущает «парашютист» и «игра в наперстки», чтобы подготовить качественную апелляцию в суд, сообщает в Facebook одна из участниц Евромайдана Людмила Ямщикова.

«Ждем 22 декабря в 14 час. на морвокзале всех, кого возмущает демонстративная и наглая игра в наперстки под крышей Нацагентства по вопросам государственной службы и навязывание Одесской области очередного парашютиста. Кто не знает, где офис Александра Остапенко — теперь узнаете. Это слева при входе с Приморской улицы», — отметила Ямщикова.



«У кого возникает вопрос, что будем делать, сообщаем, — уточнила Ямщикова, — созываем собрание свободных людей. Сейчас задач у нас две: подать качественную апелляцию в суд и запустить содержательную петицию к Президенту».

Участники нового общественного движения «За ответственные процедуры назначения» не скрывают, что не довольны решением комиссии по вопросам высшего корпуса государственной власти Нацагентства о признании победителем конкурса Максима Степанова, который до сих пор работал директором киевского полиграфкомбината «Украина».

Экс-заместитель председателя Одесской ОГА Александр Остапенко, который проиграл конкурс, хоть и вошел в пятерку его финалистов, тоже подверг критике процедуру конкурсного отбора претендентов на высшие государственные должности.

«Модель процедуры конкурса, — уточнил Остапенко, — в комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы выглядит примерно так: соревнуются спортсмены, и вот уже финишная лента, и тут главный судья, ну тот, что за честность и прозрачность, меняет стартовый револьвер на боевой и со словами «VIPы болеют за других» — стреляет… Такое положение вещей дискредитирует саму идею конкурса, потому что субъективность судьи убивает смысл соревнования».

Как ранее сообщало издание Одесса News, победитель конкурса Степанов, назначение которого на должность председателя Одесской облгосадминистрации во вторник одобрил Кабмин, уже обнародовал заявление о возможных членах команды, которых он намерен пригласить на работу в ОГА.

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