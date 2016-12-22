Новый год в Одесской компании - PEOPLE-cafe Одесса 2017

Главные новостиОдесские новости 22.12.2016 11:02
original Cropped
Нет комментариев

Активисты Одессы против кандидатуры Степанова — «парашютиста, забрасываемого из Киева»

Общественные активисты Одессы, прежде всего участники нового общественного движения «За ответственные процедуры назначения», намерены обжаловать результаты конкурса претендентов на должность председателя Одесской облгосадминистрации, который провела 20 декабря комиссия Нацагентства по вопросам государственной службы.

О том, что 22 декабря на Одесском морвокзале собираются горожане, которых возмущает «парашютист» и «игра в наперстки», чтобы подготовить качественную апелляцию в суд, сообщает в Facebook одна из участниц Евромайдана Людмила Ямщикова.

«Ждем 22 декабря в 14 час. на морвокзале всех, кого возмущает демонстративная и наглая игра в наперстки под крышей Нацагентства по вопросам государственной службы и навязывание Одесской области очередного парашютиста. Кто не знает, где офис Александра Остапенко — теперь узнаете. Это слева при входе с Приморской улицы», — отметила Ямщикова.
static_map

«У кого возникает вопрос, что будем делать, сообщаем, — уточнила Ямщикова, — созываем собрание свободных людей. Сейчас задач у нас две: подать качественную апелляцию в суд и запустить содержательную петицию к Президенту».

Участники нового общественного движения «За ответственные процедуры назначения» не скрывают, что не довольны решением комиссии по вопросам высшего корпуса государственной власти Нацагентства о признании победителем конкурса Максима Степанова, который до сих пор работал директором киевского полиграфкомбината «Украина».

Экс-заместитель председателя Одесской ОГА Александр Остапенко, который проиграл конкурс, хоть и вошел в пятерку его финалистов, тоже подверг критике процедуру конкурсного отбора претендентов на высшие государственные должности.

«Модель процедуры конкурса, — уточнил Остапенко, — в комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы выглядит примерно так: соревнуются спортсмены, и вот уже финишная лента, и тут главный судья, ну тот, что за честность и прозрачность, меняет стартовый револьвер на боевой и со словами «VIPы болеют за других» — стреляет… Такое положение вещей дискредитирует саму идею конкурса, потому что субъективность судьи убивает смысл соревнования».

Как ранее сообщало издание Одесса News, победитель конкурса Степанов, назначение которого на должность председателя Одесской облгосадминистрации во вторник одобрил Кабмин, уже обнародовал заявление о возможных членах команды, которых он намерен пригласить на работу в ОГА.

Comments

comments

Теги:,
Активисты Одессы против кандидатуры Степанова — «парашютиста, забрасываемого из Киева» 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

Похожие новости

15589687_1219384398109106_7844142623875010335_n Cropped
Главные новости 22.12.2016 09:04

Будущий губернатор Одесчины обнародовал возможный состав своей команды

Максим Степанов, назначение которого на должность председателя Одесской облгосадминистрации одобрил Кабмин, обнародовал заявление о членах…

Читать дальше
konkurs_na_doljnost_odesskogo_gubernatora_favoritom_yavlyaetsya_gosudarstvenniy_poligrafist_7924 Cropped
Главные новости 21.12.2016 18:38

Кабмин дал «добро» на назначение Степанова одесским губернатором

Кабинет Министров одобрил назначение Максима Степанова на должность председателя Одесской областной государственной администрации. Такое решение…

Читать дальше
konkurs_na_doljnost_odesskogo_gubernatora_favoritom_yavlyaetsya_gosudarstvenniy_poligrafist_7924 Cropped
Главные новости 20.12.2016 11:12

Губернатором Одесской области может стать полиграфист

Фаворитом в конкурсе на должность губернатора Одесской области является директор полиграфкомбината «Украина» Максим Степанов. Об…

Читать дальше
 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>