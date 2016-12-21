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Главные новостиОдесские новости 21.12.2016 18:38
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Кабмин дал «добро» на назначение Степанова одесским губернатором

Кабинет Министров одобрил назначение Максима Степанова на должность председателя Одесской областной государственной администрации.

Такое решение принято на заседании Кабмина Украины в среду, сообщает Укринформ.

Как отметил первый вице-премьер-министр Степан Кубив, Степанов стал победителем конкурсного отбора на должность председателя Одесской ОГА.

В ходе обсуждения кандидатуры и.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун затронула вопрос относительно гражданства Степанова: «У меня вопрос относительно этой кандидатуры на должность председателя ОГА — это гражданин России, то в Одессе будет мир?».

На это Кубив ответил, что Степанов является гражданином Украины, а в России только родился.

Для справки. Согласно действующему законодательству правительство одобряет кандидатуру на должность председателя областной государственной администрации и рекомендует Президенту, который и назначает его на эту должность.

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