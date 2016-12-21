Одесский саблист Андрей Ягодка достойно представил Украину на международном турнире в Мексике

Одесский саблист Андрей Ягодка успешно выступил в турнире по фехтованию в рамках Гран-при в городе Канкун (Мексика), который проходил с 16 по 17 декабря 2016 года в городе Канкуне (Мексика).



Об этом сообщает официальный сайт города Одесса.

Отмечается, что одессит Андрей Ягодка в мужском первенстве был единственным представителем от Украины. Наш земляк начал свое участие в турнире с побед в групповом этапе, а потом стал 18-м номером квалификации.

В туре прямого выбывания в 1/32 финала наш саблист выиграл сначала у итальянца Франческо Бонсанто со счетом 15:13, а после — у француза Болада Апити со счетом 15:14.

В 1/8 турнирной таблицы Андрею Ягодке не хватило одного удара, чтобы пройти в следующий тур – украинский саблист уступил немцу Доминику Коху со счетом 14:15. Таким образом, одессит стал 12-м на этапе Гран-при в Мексике.

Турнир проводился с целью популяризации и развития фехтования, повышения спортивного мастерства, выявления сильнейших спортсменов, а также обмена опытом между ведущими спортсменами и тренерами.

Как сообщало издание Одесса News, Андрей Ягодка в августе этого года принимал участие в Рио-де-Жанейро в Играх ХХХІ Олимпиады.

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