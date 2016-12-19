Министр финансов успокоил: Государство продаст Приватбанк, когда ситуация в нём стабилизируется

Утром 19 декабря Министр финансов Украины Александр Данилюк и глава Нацбанка Валерия Гонтарева провели брифинг по ситуации с «Приватбанком».

Как сообщало издание Одесса News, Кабинет Министров Украины на заседании в воскресенье, 18 декабря, рассмотрел вопрос обеспечения стабильности в финансовой системе страны. Принимая во внимание результаты заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, Правительство поддержало предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО «Приватбанк» в стопроцентную государственную собственность.

Предусмотрено, что государство в лице Министерства финансов станет владельцем 100% акций ПАО «Приватбанк» и гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранения средств его клиентов.

Это подтверждено на брифинге, проведённом Министром финансов и главой НБУ.



Глава Министерства финансов Украины, являющийся новым собственником «Приватбанка», заявил, что решение о национализации будет способствовать стабилизации банка, сохранению средств вкладчиков банка, а также обеспечению стабильности финансовой системы страны.

В то же время Данилюк отметил, что государство планирует продать «Приватбанк», когда ситуация в нём стабилизируется.

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