Убийство в СИЗО: Бывшего начальника одесского СИЗО подозревают в служебной халатности

Бывшему начальнику одесского СИЗО, которого в августе отстранили от должности после того, как в учреждении убили сотрудницу уголовно-исполнительной службы, объявили о подозрении в служебной халатности.

Об этом 31 октября проинформировал на брифинге прокурор Одесской области Олег Жученко.

Прокурор области отметил, что следователи собрали достаточно доказательств для объявления подозрения экс-руководителю СИЗО по ч.2 ст. 367 — служебная халатность, которая повлекла тяжёлые последствия.

По его словам, начальник следственного изолятора безответственно отнёсся к своим служебным обязанностям, не контролировал действия своих подчинённых.

«Мы знаем, что эта девушка по своим обязанностям не должна была находиться в том месте и не должна была контактировать с личностями, которые содержатся в СИЗО. Кроме этого, было грубое нарушение режима, которое дало возможность задержанному фактически свободно разгуливать по территории и иметь доступ к оружию, которым произошло убийство», — отметил прокурор.

Жученко также добавил, что мера пресечения для подозреваемого будет зависеть от правдивости его показаний.

Как сообщала Одесса News, жестокое убийство в СИЗО произошло 17 августа. Тело 34-летней погибшей нашли сотрудники СИЗО в мусорных контейнерах. Подозреваемым является 39-летний мужчина, который содержался в следственном изоляторе. По предварительным данным, он заманил потерпевшую в помещение под предлогом опороса свиньи.

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