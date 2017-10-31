Пожар в одесском лагере «Виктория»: чиновнику ГСЧС объявили о подозрении

31 октября правоохранители объявили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжёлые последствия, начальнику Киевского районного отдела ГСЧС в Одессе.

Об этом во время брифинга рассказал прокурор Одесской области Олег Жученко.

По его словам, правоохранители установили, что в мае 2016 и июле 2017 года этот отдел ГСЧС проводил проверки и зафиксировал около 30 нарушений. Одно из них — отсутствие подключения сигнализации к лицензионному пульту. Однако этих нарушений никто не исправлял, никто не пытался ни полностью, ни частично остановить работу лагеря.

Следователи пришли к выводу, что начальник Киевского районного отдела ГСЧС в Одессе должен был обратиться в суд для остановки деятельности лагеря. К тому же, крайний срок устранения нарушений назначили на сентябрь, хотя лагерь работает всё лето.

Жученко отметил, что прокуратура будет ходатайствовать об избрании чиновнику меры пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщала Одесса News, прокуратура подозревает в служебной небрежности также бывшего заместителя мэра Одессы Зинаиду Цвиринько, которую суд отпустил под личное обязательство.

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