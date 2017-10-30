Поход Саакашвили на Киев длится уже 13 дней

29 октября стало тринадцатым днём акции протеста, организованной экс-лидером Одесской облгосадминистрации, главой «Движения новых сил» Михаилом Саакашвили в Киеве, под стенами Верховной Рады.

В этот день в Киеве прошло активно анонсированное организаторами акции вече.

Несмотря на название «общенациональное», в вече принимало участие несколько сотен граждан.

Об этом сообщает Укринформ.

По данным отдела коммуникации полиции Киева, вблизи здания Верховной Рады днём собралось около 400 человек.

За порядком в палаточном городке следят около 700 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

На вече выступили лидеры «Движения новых сил», в том числе Саакашвили, некоторые из действующих народных депутатов Украины, поддерживающих его. Свою позицию донесли до присутствующих мэр с Тернопольщины, мать погибшего героя, Алла Квач, мэр Конотопа Артём Семенихин и другие.

Со сцены читали стихи, содержащие критику в адрес действующей украинской власти и поддержку в адрес Саакашвили. Даже дождь не заставил участников мероприятия разойтись. Митингующие прятались под зонтиками и в капюшоны, слушая ораторов.

Люди начали расходиться по палаточному городку только после завершения всех выступлений.

Затем со сцены звучали песни украинских исполнителей. Граждане ходили по палаточному городку. В целом, ситуация на Грушевского была спокойной.

С 25 октября Саакашвили живёт в палаточном городке. У него в гостях уже побывали бывший Посол США в Украине Мэтт Брайз, мэр Глухова Мишель Терещенко, корреспонденты зарубежных и отечественных СМИ. Один из последних визитёров – Яромир Штетин, член Европарламента, о чём написал на своей странице в Facebook Михаил Саакашвили.

«Член Европарламента Яромир Штетина пришел к нам в палатки и прочитал очень интересную лекцию активистам. Он также извинился за заявление президента Чехии по Крыму».

Как сообщала Одесса News, акция протеста продолжается с 17 октября. Её участники сначала требовали принятия законопроектов о снятии депутатской неприкосновенности, об Антикоррупционном суде и изменении избирательного законодательства. Позже к требованиям митингующих добавилось требование внести на рассмотрение парламента закон об импичменте президенту.

Фото: Укринформ, Саакашвили\Facebook

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