Поход Саакашвили на Киев: день одиннадцатый

Одиннадцатый день сторонники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили проводят акцию протеста в Киеве перед зданием Верховной Рады Украины.

Очередной день протестной акции – 27 октября — прошёл без эксцессов.

В палаточном городке лидер акции, руководитель «Движения новых сил» Михаил Саакашвили встретился с бывшим Послом США в Украине Мэттом Брайзом.

«Меня пришёл проведать бывший американский посол, блестящий дипломат и просто хороший человек Мэтт Брайза, мой старый друг, старший советник Белого дома при Буше и посол во время администрации Обамы».

В палаточном городке побывал также и мэр Глухова Мишель Терещенко с супругой Еленой.

27 октября Михаил Саакашвили встретился со студентами Киевского университета имени Т.Г.Шевченко.

Как сообщала Одесса News, участники акции сначала требовали принятия законопроектов о снятии депутатской неприкосновенности, об Антикоррупционном суде, изменении избирательного законодательства. 21 октября к требованиям митингующих добавилось требование внести на рассмотрение парламента закон об импичменте Президента.

Комментируя требования на своей странице в Facebook, Михаил Саакашвили сказал: «Вопрос не стоит о втором сроке нелегитимного президента. Вопрос стоит о способе завершения им живым и здоровым нынешнего срока пребывания у власти. Вопрос не стоит о продолжении работы нелегитимного парламента. Вопрос стоит о том, каким образом можно цивилизованно и эффективно его можно переизбрать без гражданской войны».

Михаил Саакашвили призвал своих сторонников на общеукраинское вече «Украина будущего» под девизом «Наш переворот – переворот сознания», которое он планирует 29 октября в Киеве.

«Нас часто упрекают, что требования протеста на площади Конституции слишком сложные, а их список слишком короткий. Завтра, 29 октября, все, кто придёт на Площадь под Радой, сможет проголосовать за расширение списка требований. Вот — образец опросного листа, который каждый сможет заполнить в это воскресенье. Власть должна услышать украинцев», — заключил лидер «Движения новых сил».

Фото: Facebook

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