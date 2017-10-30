Главные новостиОдесские новости 30.10.2017 12:45
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Cтали известны новые подробности инцидента в военном городке в Одессе

Военная прокуратура Южного региона Украины начала уголовное производство и держит на контроле ход досудебного расследования по делу относительно событий, произошедших 29 октября на территории воинской части на южной окраине Одессы.

Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона Украины.

«Военная служба правопорядка сообщила, что 29 октября на территории военного городка № 10 в Одессе, на базе которого расположена военная часть А3571 (действующий военный аэродром «Школьный»), частные предприниматели с привлечением строителей установили временную ограду в пределах территории военного городка. На место происшествия выехала следственная группа Военной прокуратуры Одесского гарнизона и руководство Военной прокуратуры Южного региона Украины», — отметили в пресс-службе.

Было установлено, что «на территории военного городка находились работники облуправления Национальной полиции в Одесской области, которых вызвали частные предприниматели с целью соблюдения порядка и предупреждения совершения правонарушений во время проведения работ согласно имеющимся разрешительным документам».

По результатам следственных действий Военной прокуратурой Одесского гарнизона внесены в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовном правонарушении с предварительной правовой квалификацией ч. 2 ст. 418 Уголовного кодекса Украины (нарушение уставных правил караульной службы, совершённое в условиях особого периода) и безотлагательно начато проведение досудебного расследования.

Во время следственных действий установлен факт переноса металлического забора на территории военного городка. Также установлено, что представителями органов военного управления по данному факту каких-либо исковых требований относительно обжалования разрешительной документации до суда не заявлено.
Военной прокуратурой будет дана правовая оценка действиям военнослужащих из состава военного караула и командования указанной воинской части, а также действиям представителей частных предпринимателей, говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в Минобороны считают, что 29 октября было совершено рейдерское нападение на территорию воинской части А-3571 в Одессе, что советник главы полиции в Одесской области Руслан Форостяк опроверг, назвав происходящее строительными работами.

Экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook так отреагировал на заявление советника полиции: «Вы когда-либо видели таких строителей? Они нас совсем за идиотов держат».
Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ, Facebook

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