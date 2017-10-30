ЧП в воинской части под Одессой: что это было

29 октября около 40 человек в балаклавах осуществили попытку рейдерского захвата территории воинской части А-3571 (военного «Школьного аэродрома»), что на южной окраине Одессы.

Военнослужащие приняли меры к пресечению произвола, — сообщил Укринформ со ссылкой на руководителя пресс-службы командования Воздушных Сил ВСУ Романа Юрчило.

«Сегодня около 8 часов утра 40 лиц в балаклавах, которые позиционировали себя как представители торгово-развлекательного предприятия «Сити-центр», частично демонтировали ограждение военной части А-3571 и самовольно вывезли военное имущество в неизвестном направлении. На место происшествия прибыли представители Военной прокуратуры Южного региона Украины и Военной службы правопорядка, которые выяснили, что рейдерская группа не имела никаких документов или оснований на захват имущества или территории военной части Воздушных Сил ВСУ», — отметил полковник Юрчило.

Однако, в этот же день советник головы Нацполиции Одесчины Руслан Форостяк опроверг попытку рейдерского захвата, о чём он сказал в прямом эфире телеканала 112.ua.

«Я хочу опровергнуть от начала до конца эту информацию, распространённую пресс-службой. Действительно, дежурная часть Нацполиции получила сообщение относительно указанных событий. На место выехали следственно-оперативная группа и представители полиции и выяснили, что во-первых, строительные работы, о которых идёт речь в сообщении, происходят за пределами военной части, на прилегающей к ней территории, у застройщика есть все необходимые документы и разрешения от органов местного самоуправления. Кроме того, выучив показания свидетелей и записи камер видеонаблюдения, мы установили, что это не какие-то титушки или неустановленные лица в балаклавах, а обычные строители, и шеё обычный строительный процесс. А факта вторжения на территорию военной части не было», — сказал Форостяк.



На вопрос относительно того, действительно ли неизвестными вывозилось имущество военной части, Форостяк ответил, что рабочие вывозили строительный мусор с территории вне пределов военной части.

Ближе к вечеру появляется информация, что Южный территориальный юридический отдел Министерства обороны Украины готовит иск в суд по поводу захвата части территории воинской части, а также незаконного демонтажа бетонного забора военного объекта и вырубки деревьев.

Такое заявление обнародовал начальник Южного территориального юридического отдела Министерства обороны Украины Юрий Добров, сказавший: «Группа неустановленных лиц с помощью строительной техники демонтировала бетонный забор и установила металлический. Была вызвана полиция, прибыли должностные лица Военной прокуратуры и Одесского гарнизона. На вопрос к застройщикам, на основании чего они совершают неправомерные действия, а именно меняют границу военного городка, нам ответили, что есть соответствующие разрешения. Однако документов не предъявили, рекомендовали обратиться с запросом», — отметил Добров.

По словам военного юриста, «Министерство обороны сейчас изучает ситуацию по поводу незаконного захвата территории аэродрома. После получения документов будет подан иск в суд. Поскольку совершено не только изменение границ военного городка, но и незаконная вырубка деревьев, которые мешали устанавливать забор».

Военная прокуратура Южного региона Украины открыла уголовное производство по признакам преступления против установленного порядка несения военной службы, в соответствии со ст. 418 (нарушение уставных правил караульной службы или патрулирования) Уголовного кодекса Украины».

О подробностях и обстоятельствах инцидента обещают рассказать 30 октября.

Известно, что 20 сентября представители патриотических организаций Одессы пикетировали 19 сессию Одесского горсовета, на которой планировали принять решение о застройке огромного земельного массива — около 290 гектаров — в пределах улицы Инглези и проспекта Небесной Сотни, где планируют развернуть строительство компания «Будова» и другие фирмы. Из-за столкновения пикетчиков с полицией, бойцами подразделений Нацгвардии и «муниципальной безопасности» мэрии и вмешательства облпрокуратуры пленарное заседание горсовета было прекращено.

4 октября 19 сессия горсовета возобновила работу — 46 депутатов проголосовали, вопреки протестам представителей общественности, за застройку этого земельного массива.

Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

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