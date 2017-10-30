ЧП в одесской воинской части: губернатор пожурил военных, которым померещился захват

30 октября в Одесской облгосадминистрации прошло совещание по поводу происшествия на Школьном аэродроме, которое военное командование назвало рейдерским захватом воинской части.

Председатель облгосадминистрации Максим Степанов опроверг заявления о попытке рейдерского захвата части территории объекта Минобороны Украины и отметил, что стороны конфликта — военные и торговый центр City Center — должны достичь «взаимопонимания» в решении этого конфликта, сообщает ТАЙМЕР.

«Нужно убрать забор и установить статус-кво. Эта ситуация возможна в законодательном русле», — заявил губернатор, подчеркнув, что данный вопрос надо согласовать с военными.

Степанов призвал командование как можно скорее заняться проблемой юридического оформления земель Минобороны, и попросил городские власти Одессы в этом содействия.

«Мы пользуемся документами 48-го года. В принципе, эта земля не принадлежит вам — нужно привести в соответствие ваши документы, а то мы только и слышим, что у вас кто–то что–то «стырил». Если вам нужна помощь, оперативно обращайтесь к Одесской облгосадминистрации», — добавил руководитель области.

Начальник одесской полиции Дмитрий Головин напомнил, что случившийся 29 октября инцидент — никакой не захват, а всего лишь «хозяйственный конфликт коммерческого характера», а потому военные и СМИ подали «некорректную» информацию.

Мэр Одессы Геннадий Труханов порекомендовал военнослужащим перед громкими заявлениями всё тщательно проверять.

«Померещился захват… Таким громким образом не стоит обращать на себя внимание, и на те проблемы, которые существуют. Городская власть готова к содействию. Я поручил взять на особый контроль вопрос оформления правоустанавливающих документов на земли Минобороны», — добавил городской голова.

Как сообщала Одесса News, пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ заявила о том, что группа неизвестных в масках атаковала в/ч А-3571, захватила часть территории и вывезла военное имущество. Позже, в тот же день, советник Дмитрия Головина Руслан Форостяк рассказал, что правоохранители выехали на место происшествия и установили ведение строительных работ на прилегающих к воинской части территории, то есть за её границами.

В результате никакого производства по указанному инциденту полиция открывать не стала, а имущество, о вывозе которого сказали в командовании Воздушных сил ВСУ, является, по словам советника полиции, простым строительным мусором.

Фото: ТАЙМЕР

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