Поход Саакашвили на Киев: девятую ночь акции её лидер провёл в палатке

Девятый день акции протеста — 25 октября – митингующие, сторонники политических сил «Движение новых сил», «Самопомич» и некоторых других, прошёл спокойно. «Протестанты» преимущественно находились в палатках, в том числе и организатор акции — бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили.

Как сообщала пресс-служба Министерства внутренних дел, отслеживающая ситуацию в правительственном квартале, «по состоянию на 8:30 в палаточном городке на ул. Грушевского от ул. Шелковичной до ул. Липской находятся возле палаток около 35 человек. В городке, который размещён в парке и на площади Конституции, возле палаток находится около 20 человек», — говорится в сообщении.

Правопорядок в зоне митинга продолжают обеспечивать около сотни полицейских и бойцов Нацгвардии, которые охраняют территорию преимущественно по периметру и возле металлических ограждений.

Неравнодушные граждане поддерживают нацгвардейцев, которые несут службу в центре столицы, где с 17 октября проходит акция нескольких политических сил.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии в Facebook.

«Группа небезразличных жителей города Киева посетила военнослужащих Национальной гвардии Украины, которые обеспечивают охрану общественного порядка в правительственном квартале. Шестеро волонтёров подбодрили гвардейцев тёплыми словами поддержки, вручили сладости и поблагодарили за обеспечение безопасности и порядка в центре города», — говорится в сообщении.

Глава Одесской облорганизации партии «Блок Порошенко», нардеп Алексей Гончаренко заявил о готовности публично дебатировать с лидером «Движения новых сил».

Об этом одесский порошенковец написал на своей странице в Facebook, комментируя недавнее признание экс-«регионала» Владимира Олийныка, заявившего, что финансово помогает организованной Саакашвили акции протеста.

«Пану Олийныку спасибо за откровенность. Любая «шпилька» украинской власти с его стороны — явление логичное и предсказуемое. А вот публичным лидерам «октоберфеста» — я говорю о Саакашвили, Соболеве и Семёнченко — неудобно. И когда их спрашивали, на чьи деньги «фестиваль», Олийныка они не упоминали. Им неудобно публично отвечать на вопросы, они от них убегают в свой палаточный городок», — отмечает Гончаренко.

Одесский нардеп добавил, что намерен добиваться правды от руководителей «МихоМайдана» и вызывает Саакашвили на публичные дебаты на любом телеканале страны. «Пусть ответит за свои слова и дела», — заключил Гончаренко.

На своей странице в Facebook Саакашвили призвал своих сторонников на общеукраинское вече «Украина будущего» под девизом «Наш переворот – переворот сознания», которое он планирует на 29 октября.

Как сообщала Одесса News, акция протеста продолжается с 17 октября. Её участники сначала требовали принятия законопроектов о снятии депутатской неприкосновенности, об Антикоррупционном суде и изменении избирательного законодательства. 21 октября к требованиям митингующих добавилось требование внести на рассмотрение парламента закон об импичменте Президента.

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