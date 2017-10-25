Поход Саакашвили на Киев: день восьмой

Утро восьмого дня митинга – 24 октября — возле Верховной Рады начался с небольшой стычки между участниками акции и правоохранителями.

Как сообщает Укринформ, правоохранители отказывались пускать митингующих через металлические ограждения обратно в палаточный городок. Однако в течение десяти минут конфликт был исчерпан и с тех пор ситуация в самом городке в течение дня была спокойной и контролируемой. Митингующие общаются между собой, работает полевая кухня.

Правопорядок в зоне митинга продолжают обеспечивать около двух сотен полицейских и бойцов Нацгвардии, которые охраняют территорию преимущественно по периметру и возле железных ограждений, также кинологи со служебными собаками. Возле здания Рады дежурит карета скорой помощи.

В палаточном городке остаются несколько сотен митингующих. Около 20 палаток все ещё расположены на части улицы Грушевского.

Участники также распределены на две группы: боевую (на Грушевского) и гражданскую, палатки которой размещены в Мариинском парке.

Однако, нешуточные страсти развивались вне городка.

Президент Пётр Порошенко на заседании Совета регионального развития прогнозировал безрезультатность попыток Саакашвили расшатать ситуацию в стране путём организации акций протеста.

«Находятся политиканы, которые не просто призывают к дестабилизации и хаосу, они пытаются их организовать, свести на нет все те позитивные сдвиги, которые народ буквально выстрадал за три с половиной года испытаний. Но я подчёркиваю, что ничегошеньки у них не выйдет! Как они не пытаются расшатать ситуацию, она не шатается».

Вторил Президенту на этом же Совете и Генпрокурор Юрий Луценко, заявив, что акция протеста под Верховной Радой организована с целью силового переворота власти в стране.

«Право на мирный протест не означает подготовку к силовому перевороту, который затеяла небольшая кучка людей, примерно 150-200 человек, объявив себя единственными праведниками и требуют от государства делать только то, что они при поддержке финансов из-за рубежа… силовыми методами с помощью приобретения автоматического нарезного оружия, подготовки специальных вооруженных схронов хотят навязать украинскому государству. Ответственно заявляю, это у них не получится!» — подчеркнул он.

«Участие в этом запланированном перевороте принимают гастролёры без гражданства: апатрид Михеил Саакашвили, который будучи председателем областной государственной администрации заставил своих подчинённых оформить разрешения на постоянное проживание 20 гражданам Грузии, как ценным деятелям культуры…Именно они с нарезным оружием охраняют Саакашвили, находятся в лагере и планируют этот силовой переворот. Это не пройдёт!», — подчеркнул генпрокурор.

«Этот человек (Саакашвили – ред.) бросил вызов государству. Ответ на это дадут правоохранительные органы. Дадут», — пообещал Луценко. Одновременно он призвал бывшего грузинского президента уехать в Грузию и доказать там свою невиновность по возбуждённым в той стране против него делам.

Также Луценко сказал, государственная миграционная служба Украины отказала Саакашвили в предоставлении ему статуса беженца.

Сам Михаил Саакашвили на заявления Луценко и Миграционной службы на своей странице в Facebook ответил так: «Генеральный прокурор Луценко окончательно заврался! …Он заявил, что Миграционная служба отказала мне в праве пребывать в стране и меня можно депортировать! Ирония ситуации в том, что Миграционная служба мне не то что не отказывала, они до сих пор не ответили на мой запрос и вообще не предоставили никаких документов, которые оспаривали бы моё право находиться в Украине!

Несколько недель назад мои адвокаты подали иск в суд о бездеятельности Миграционной службы и полном игнорировании моих запросов! В этот четверг, 26 октября, в Львовском окружном административном суде состоится слушание по этому делу!

Хочу, как дипломированный юрист, порекомендовать господину Юрию Луценко, человеку, который не имеет высшего юридического образования — прочитать ч. 16 ст. 4, ст.27 и часть 4 статьи 17 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства». Там чёрным по белому написано, что сейчас мой статус в Украине полностью легален — я лицо, имеющее постоянное место жительства на территории Украины, пользуюсь всеми правами гражданина и депортировать с территории Украины меня нельзя.

Юрий Витальевич, хватит выдавать желаемое за действительное, эти фантазии для должностного лица, особенно для генерального прокурора — очень пагубная черта».

Касательно пропажи начальника охраны и личного водителя Саакашвили, то Луценко ответил, что они выдворены из страны.

Саакашвили «опирается на узкий круг экстремистов украинского и грузинского происхождения. Грузинов он пытался легализовать в Украине, когда был председателем Одесской облгосадминистрации. У меня в руках представления, которые он заставлял писать своих подчинённых — Одесский областной коммунальный центр учреждений культуры и искусства, который обращается в учреждения Государственной миграционной службы области о предоставлении вида на жительство грузинам для проведения культурной деятельности», — сказал Луценко.

При этом, по словам генпрокурора, на самом деле часть грузин якобы вместо занятия культурной деятельностью стали водителями, охранниками и помощниками Саакашвили. Другие были устроены на «специфические должности в Одесской таможне».

А представление на получение вида на жительство в Украине в Государственную миграционную службу в Одесской области подписывали руководитель аппарата Одесской ОГА, грузин по национальности, и экс-руководитель Одесской таможни Юлия Марушевская.

«Таким образом, эти 20 человек не имеют оснований для дальнейшего пребывания в Украине и будут выдворены, что и происходит сейчас силами Государственной миграционной службы», — резюмировал Луценко.

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