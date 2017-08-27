Стали известны фамилии нападавших на овидиопольского журналиста

В результате проведенных оперативно следственных дел, помощи, оказанной членами организации «Патриоты Овидипольщины» и другими общественными формированиями поселка Овидиополь, нападавшие на главного редактора «Правда. НД» Романа Варшанидзе задержаны.

Как сообщает интернет-газета «Правда.НД», ими оказались жители Черноморска Артём Тренин и Сергей Культенко. Имя третьего участника пока не разглашается.

Установлено, что транспортное средство, которое они использовали для приезда в поселок Овидиополь с Черноморска, автомобиль Mitsubishi Lancer г/н ВН9362ЕА чёрного цвета, оформленный на женщину 63/64 г.р., жительницу г. Черноморск.

В автомобиле найдены орудия и предметы, которые используют обычно для нападения: палки, балаклавы и т.д. Также в машине были найдены телефоны всех участников нападения, а также вещи водителя — Артёма Тренина — водительское удостоверение, военный билет, ключи от дома.

Всех троих задержали в районе магазина «Точка», который находится на перекрёстке ул.Е.Колесниченко и пер.Светлый, что в поселке Овидиополь на выезде в сторону Каролино-Бугаза.

«Я сам, однозначно считаю, что нападение связанно именно с моей профессиональной деятельностью: выявленные незаконные свалки, пойманные с поличным депутаты на незаконном карьере, строительства без каких-либо разрешительных документов, варварское уничтожение посадок в Военном городке, использование земельных участков не по назначению, неуплата в полном объёме арендной платы в бюджет за лучшие земли района, распределение бюджетных потоков в пользу «своих» — это далеко не полный перечень», — говорит пострадавший журналист.

Как сообщала Одесса News, в пятницу, 25 августа, около 21 часа 30 мин. Варшанидзе возвращался домой и был вынужден остановить своё авто на дороге, перед которой злоумышленники положили доски с гвоздями. Выйдя из машины, на него набросились с битами неизвестные в балаклавах. Получив удар по голове, Варшанидзе всё же начал отбиваться от преступников. Во время драки один из нападавших потерял ключи от своего авто. Мимо проезжал и остановился автомобиль соседа Варшанидзе, тогда злоумышленники скрылись с места преступления. Однако на ключах было не только имя, но и номера машины, которые принадлежат одному из злоумышленников.

Фото: Правда.НД

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