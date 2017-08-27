Одесские новости 27.08.2017 12:14
1 votes
Нет комментариев

Стали известны фамилии нападавших на овидиопольского журналиста

В результате проведенных оперативно следственных дел, помощи, оказанной членами организации «Патриоты Овидипольщины» и другими общественными формированиями поселка Овидиополь, нападавшие на главного редактора «Правда. НД» Романа Варшанидзе задержаны.

Как сообщает интернет-газета «Правда.НД», ими оказались жители Черноморска Артём Тренин и Сергей Культенко. Имя третьего участника пока не разглашается.

Установлено, что транспортное средство, которое они использовали для приезда в поселок Овидиополь с Черноморска, автомобиль Mitsubishi Lancer г/н ВН9362ЕА чёрного цвета, оформленный на женщину 63/64 г.р., жительницу г. Черноморск.

В автомобиле найдены орудия и предметы, которые используют обычно для нападения: палки, балаклавы и т.д. Также в машине были найдены телефоны всех участников нападения, а также вещи водителя — Артёма Тренина — водительское удостоверение, военный билет, ключи от дома.

Всех троих задержали в районе магазина «Точка», который находится на перекрёстке ул.Е.Колесниченко и пер.Светлый, что в поселке Овидиополь на выезде в сторону Каролино-Бугаза.

«Я сам, однозначно считаю, что нападение связанно именно с моей профессиональной деятельностью: выявленные незаконные свалки, пойманные с поличным депутаты на незаконном карьере, строительства без каких-либо разрешительных документов, варварское уничтожение посадок в Военном городке, использование земельных участков не по назначению, неуплата в полном объёме арендной платы в бюджет за лучшие земли района, распределение бюджетных потоков в пользу «своих» — это далеко не полный перечень», — говорит пострадавший журналист.

Как сообщала Одесса News, в пятницу, 25 августа, около 21 часа 30 мин. Варшанидзе возвращался домой и был вынужден остановить своё авто на дороге, перед которой злоумышленники положили доски с гвоздями. Выйдя из машины, на него набросились с битами неизвестные в балаклавах. Получив удар по голове, Варшанидзе всё же начал отбиваться от преступников. Во время драки один из нападавших потерял ключи от своего авто. Мимо проезжал и остановился автомобиль соседа Варшанидзе, тогда злоумышленники скрылись с места преступления. Однако на ключах было не только имя, но и номера машины, которые принадлежат одному из злоумышленников.

Фото: Правда.НД

Комментарии

комментарий

Теги:,
Стали известны фамилии нападавших на овидиопольского журналиста 5 out of 5 based on 1 ratings. 1 user reviews.

Похожие новости

Одесские новости 26.08.2017 19:22

В Одесской области избили редактора «Надднестрянской правды»

Сотрудники Овидиопольского отдела полиции Одесской области задержали трёх человек, совершивших 25 августа нападение на 45-летнего…

Читать дальше
Одесские новости 25.08.2017 14:01

По ходатайству Одесской прокуратуры арестован подозреваемый в нападении на семью

По ходатайству Одесской местной прокуратуры № 4 судом взят под арест подозреваемый в разбойном нападении…

Читать дальше
Главные новости 01.08.2017 17:17

Неизвестные совершили нападение на помощника директора порта «Черноморск»

Утром 31 июля помощник директора ГП «МТП «Черноморск», глава общественной организации «Антикоррупционное движение юга» Владимир…

Читать дальше
 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews