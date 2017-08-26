В Одесской области избили редактора «Надднестрянской правды»

Сотрудники Овидиопольского отдела полиции Одесской области задержали трёх человек, совершивших 25 августа нападение на 45-летнего журналиста интернет-издания «Надднестрянская правда» Романа Варшанидзе.

Об этом глава ГУНП в Одесской области Дмитрий Головин сообщил на своей странице в Facebook.

«Три лица, которые вчера осуществили циничное нападение на журналиста «Надднестрянская правда», задержаны в результате совместных оперативно-следственных действий Овидиопольского отдела полиции ГУНП и прокуратуры Одесской области. Устанавливаются мотивы нападения и обстоятельства правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 345-1 (преднамеренное причинение журналисту побоев, лёгких или средней тяжести телесных повреждений в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности) Уголовного кодекса Украины», — отметил Головин.

По словам Головина, «инцидент случился, когда мужчина возвращался домой на своём автомобиле. На проезжей части он увидел средство для остановки транспорта, остановился и вышел из машины. В этот момент трое лиц в балаклавах, с битами напали на него и нанесли телесные повреждения».

Личности трёх злоумышленников установлены. Это жители города Черноморск, их доставили в Овидиопольский отдел полиции и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Как сообщает сам пострадавший, нападение на него было совершено около 21 часа 30 мин. в пятницу. Когда Варшанидзе остановил авто на дороге, перед которой злоумышленники положили доски с гвоздями, на него набросились с битами неизвестные в балаклавах. Получив удар по голове, Варшанидзе всё же начал отбиваться от преступников. Во время драки один из нападавших потерял ключи от своего авто. Мимо проезжал и остановился автомобиль соседа Варшанидзе, тогда злоумышленники скрылись с места преступления. Однако на ключах было не только имя, но и номера машины, которые принадлежат одному из злоумышленников.



Фото: Думская, Facebook

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