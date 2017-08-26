В порт «Южный» прибыл китайский дноуглубительный флот

Дноуглубительный флот китайской компании «China Harbour Engineering Сompany Ltd.» прибыл в порт «Южный» в Одесской области.

Технические суда для дноуглубления были доставлены на борту судна «SHEN HUA», сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины.

В составе флота прибыли два грейферных земснаряда ёмкостью 25 куб. м и самоходные шаланды ёмкостью трюмов в 1 тыс. и 1,5 тыс. куб. м.

Как сообщала Одесса News, первая часть дноуглубительных судов прибыла в «Южный» в июле и уже больше месяца работает в акватории порта.

В порту констатируют, что теперь углубление акватории начнётся с полной запланированной в контракте продуктивностью.

«Сейчас констатируем 100%-ую «вооружённость» техническими средствами для выполнения дноуглубительных работ по одному из контрактов, заключённых с CHEC. Мы и наши подрядчики работаем строго по графику, выполняя все обязательства, в полном соответствии условиям сделки. Таким образом, с каждым днём делаем порт ещё мощнее, ещё более развитым и конкурентным, ещё интереснее для новых инвестиционных проектов», — заявил начальник администрации порта «Южный» Максим Широков.

Китайская компания должна реконструировать водные подходы, маневренные зоны и операционную акватории, а также провести строительно-монтажные работы на причалах № 5 и № 6.

Фото: АМПУ

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