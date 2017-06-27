Главные новостиОдесские новости 27.06.2017 09:20
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Под стенами Одесской облгосадминистрации требовали отставки главного полицейского

26 июня под стенами Одесской областной госадминистрации прошла гражданская акция в связи с недавним избиением активистки движения «Зелёный List» Светланы Подпалой.

Как сообщает Таймер, около 200 «майдановцев» требуют отставки главного одесского полицейского Дмитрия Головина.

«Мы хотим услышать мнение губернатора Максима Владимировича Степанова, а потом мы хотим услышать мнение Дмитрия Головина по поводу происходящего», — заявил журналистам организатор акции, представитель партии «Демократический альянс» Павел Поламарчук.

Он подчеркнул, что речь идёт о «системном терроре гражданского общества» и тех людей, «которые делали «Майдан». Также на митинге прозвучали требования отставки Головина.

В акции, отмечает издание, были также замечены представители других проевромайдановских политических партий — «Сила людей», НРУ, «Рух новых сил», а также общественных организаций, включая «Зелёный List» и «Обериг».photo_2017-06-26_15-35-46-Копироватьphoto_2017-06-26_15-35-23-Копироватьphoto_2017-06-26_15-35-44-Копировать

К пикетчикам вышел глава облгосадминистрации Максим Степанов, которого встретили криками «Ганьба!». photo_2017-06-26_15-35-09-Копироватьphoto_2017-06-26_16-05-14-Копироватьphoto_2017-06-26_16-24-11-Копироватьphoto_2017-06-26_16-24-47-Копировать

Они выложили руководителю области все проблемы, которые накопились в последнее время, в основном, в отношении деятельности правоохранительных органов региона, а также «бездеятельности» руководства этих ведомств.photo_2017-06-26_15-35-13-Копироватьphoto_2017-06-26_16-05-11-Копировать

В конце митинга, когда губернатор возвращался на своё рабочее место, у входа в здание произошла потасовка активистов с дежурившими правоохранителями. maydanovtsi_trebuyut_otstavki_glavnogo_odesskogo_politseyskogo_4280 photo_2017-06-26_17-57-49-Копироватьphoto_2017-06-26_17-57-51-Копировать

Как сообщала Одесса News, днями активистка движения «Зелёный List» Светлана Подпалая заявила, что подверглась нападению неизвестных лиц.

Видео: Пушкинская
Фото Таймер, Кирилл Печерик, Пушкинская

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